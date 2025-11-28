SALERNO, PAURA SU CORSO VITTORIO EMANUELE: DONNA FERITA DA UN PACCO CADUTO DALL’ALTO

Momenti di tensione questa mattina sulla centralissima Corso Vittorio Emanuele, dove una donna è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un pacco precipitato dall’alto. Secondo una prima ricostruzione, il materiale sarebbe sfuggito al controllo degli addetti di una ditta impegnata in un trasloco da un appartamento situato ai piani alti di un edificio lungo la via. La vittima, visibilmente sotto choc e dolorante, è stata soccorsa immediatamente da passanti e commercianti della zona, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è attualmente sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare se durante le operazioni di trasloco siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...