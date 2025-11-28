29 Novembre 2025

SALERNO, PAURA SU CORSO VITTORIO EMANUELE: DONNA FERITA DA UN PACCO CADUTO DALL’ALTO

admin 28 Novembre 2025

Momenti di tensione questa mattina sulla centralissima Corso Vittorio Emanuele, dove una donna è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un pacco precipitato dall’alto. Secondo una prima ricostruzione, il materiale sarebbe sfuggito al controllo degli addetti di una ditta impegnata in un trasloco da un appartamento situato ai piani alti di un edificio lungo la via. La vittima, visibilmente sotto choc e dolorante, è stata soccorsa immediatamente da passanti e commercianti della zona, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è attualmente sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare se durante le operazioni di trasloco siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

AGROPOLI OTTIENE 500MILA EURO PER LA RIMOZIONE DELLA POSIDONIA: INTERVENTI ANCHE SULLO STORICO ACCUMULO DELLA MARINA

admin 28 Novembre 2025

ORDIGNO DAVANTI A UN CONDOMINIO A OGLIARA: EVACUATO L’EDIFICIO E INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

admin 28 Novembre 2025

PAURA A SALERNO: CEDE GRIGLIA DEL MARCIAPIEDE, UNA DONNA PRECIPITA NEL VUOTO

admin 27 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

violenza-maltrattamenti-stalking

NOCERA SUPERIORE, 29ENNE SOTTO MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE

admin 28 Novembre 2025
ambulanza_generica_scritta-e1694967493792

SALERNO, PAURA SU CORSO VITTORIO EMANUELE: DONNA FERITA DA UN PACCO CADUTO DALL’ALTO

admin 28 Novembre 2025
CRONACA

MONTECORVINO PUGLIANO, SEQUESTRO BOTTI DUE ARRESTI

admin 28 Novembre 2025
agropoli

AGROPOLI OTTIENE 500MILA EURO PER LA RIMOZIONE DELLA POSIDONIA: INTERVENTI ANCHE SULLO STORICO ACCUMULO DELLA MARINA

admin 28 Novembre 2025
polizia-auto-controlli.jpg

ORDIGNO DAVANTI A UN CONDOMINIO A OGLIARA: EVACUATO L’EDIFICIO E INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

admin 28 Novembre 2025