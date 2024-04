SALERNO, PIENONE DI TURISTI E TRAFFICO IN TILT

Pienone, anche in questa domenica, in città. Complici il sole e le varie iniziative salernitane, come la mostra della Minerva nella villa comunale e la fiera dell’artigianato presso la stazione marittima, innumerevoli le persone a spasso oggi.

pienone2-5

Gremiti anche il sottopiazza, piazza della Libertà, il solarium, e il lungomare cittadino. Non sono mancati traffico e code, inoltre, da via Benedetto Croce fino al parcheggio di piazza della Libertà e, ancora, a piazza della Concordia.

