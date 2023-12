SALERNO, PRONTO IL PALCO DEI POOH PER LA NOTTE DI CAPODANNO ARRIVANO PERSONE DA TUTTA ITALIA

LA PREFETTURA BLOCCA A 20.000 INGRESSI

Saranno migliaia i turisti e fan provenienti da tutta Italia per aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno, intonando i brani iconici della storica band, che hanno emozionato intere generazioni, tra questi anche il Presidente della Regione Campania che vorrà esserci il 31 dicembre in piazza della Libertà annunciando la presenza anche delle sedie per chi prenderà parte al concerto. La piazza sarà disponibile per non più di 20mila persone (limite ministeriale).

Sul fronte organizzativo, il parcheggio di Piazza della Libertà chiuderà alle 18 e riaprirà al termine della manifestazione. Necessaria l’interdizione di alcune strade limitrofe. Potenziato anche il trasporto pubblico, con navette che andranno ad integrare i collegamenti, in vigore fino alle 2 di notte per consentire spostamenti senza particolari disagi.

Sul fronte sicurezza, invece, il questore Giancarlo Conticchio ha fatto sapere che sono stati richiesti rinforzi, che arriveranno nei prossimi giorni. “L’obiettivo – ha chiarito il capo della polizia di Salerno – è garantire il corretto svolgimento della manifestazione in piena serenità”.

Ad aprire la serata, alle ore 20.45, Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj che scalderanno il pubblico con musica dance e animazione. Alle ore 22 il concerto dei Pooh che proporranno tutti i loro principali successi. A mezzanotte brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici.

Nella città delle Luci d’Artista, una serata indimenticabile in una location meravigliosa in riva al mare con il Crescent di Ricardo Bofill e la Stazione Marittima di Zaha Hadid.

“Siamo felici di ospitare questi artisti fantastici che con le loro canzoni indimenticabili sono stati la colonna sonora della nostra vita. Siamo pronti ad accogliere in serenità, sicurezza ed allegria tutti coloro che vorranno condividere le grandi emozioni di una notte magica nella città delle Luci d’Artista. Il primo Capodanno a Piazza della Libertà completa anche il grande programma di trasformazione urbanistica del Presidente Vincenzo De Luca che ha liberato l’area dal degrado facendola diventare un importante attrattore turistico che genera divertimento, aggregazione, economia e lavoro” commenta il primo cittadino Vincenzo Napoli.

Lunedì 1° gennaio anche il Teatro Municipale Giuseppe Verdi partecipa alle feste con il doppio concerto di Capodanno alle ore 18.30 ed alle ore 21.30 dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta dal Maestro Francesco Ivan Ciampa che proporrà il classico repertorio sinfonico, operistico, melodico con musiche popolari e da film. Presenta la serata Peppe Iannicelli.

La magia delle Luci d’Artista a Salerno continua fino al 21 gennaio per permettere ancora a tanti turisti e visitatori di ammirare le spettacolari installazioni luminose.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...