SALERNO RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA IL LEADER NAZIONALE DELLA FILCA CISL OTTAVIO DE LUCA CHIAMA IN CAUSA L’UNIVERSITÀ DI FISCIANO

DE LUCA FILCA CISL CAMPANIA :,Auspico che l’Università di Salerno
giochi un ruolo chiave in questo processo
RIGENERAZIONE URBANA: NE PARLA OTTAVIO DE LUCA REGGENTE FILCA CISL
DELLA CAMPANIA
IL 75% DEGLI EUROPEI VIVE NELLE AREE DEI CENTRI URBANI E IL TREND NEI
PROSSIMI ANNI CONTINUERÀ AD AFFERMARSI RAGGIUNGENDO PRESTO L’80%,
CON UNA RICHIESTA SEMPRE MAGGIORE DI ALLOGGI. PER RISPONDERE
ALL’ESIGENZA SEMPRE PIÙ CRESCENTE DELLA POPOLAZIONE, L’UNIONE
EUROPEA PUNTA ALLA RIGENERAZIONE URBANA, ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ CON UN UNICO OBIETTIVO: MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA NELLE AREE DEGRADATE DELLE CITTÀ SENZA CONSUMARE NUOVO
SUOLO.
GLI OBBIETTIVI EUROPEI SONO STATI RECEPITI IN ITALIA ED INCENTIVATI
ANCHE GRAZIE AI FONDI DEL PNRR CHE HA STANZIATO 3,3 MLD DI EURO PER
LA RIQUALIFICAZIONE DI 1 MILIONE DI METRI QUADRI NELLE AREE
PERIFERICHE DI 300 COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA.
IL TREND EUROPEO RECEPITO ANCHE IN ITALIA PROPENDE VERSO ABITAZIONI
AD IMPATTO ZERO, E A RIDOTTI RISCHIO SISMICO, IN CONTESTI URBANI
DECOROSI E ACCESSIBILI, CON MODALITÀ DI TRASPORTO SOSTENIBILE E
SPAZI VERDI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI.
È PERÒ IMPORTANTE PRECISARE CHE QUANDO SI PARLA DI RIGENERAZIONE
URBANA, IL RIFERIMENTO NON È ALLA MERA RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
FATISCENTE O QUALSIASI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. L’OBIETTIVO
DELLA RIGENERAZIONE URBANA È CONTRIBUIRE A RENDERE LE CITTÀ
SOSTENIBILI E PIÙ A MISURA D’UOMO, CONTRASTANDO IL FRENETICO ED
INDISCRIMINATO RICORSO AL CONSUMO DI SUOLO EDIFICABILE.
CON IL COSTANTE VENIR MENO DELLE SUPERFICI EDIFICABILI, SI È
COMINCIATO A DIFFONDERE L’IDEA DI RECUPERARE IL PIÙ POSSIBILE SPAZI
E AREE PREESISTENTI. PER QUESTO MOTIVO, ARCHITETTI, INGEGNERI E
PROGETTISTI HANNO RIVISTO LE LORO PRIORITÀ PRIVILEGIANDO UNA
MAGGIORE RAZIONALITÀ NELLA COSTRUZIONE E FAVORENDO AZIONI DI
RECUPERO URBANE, SOPRATTUTTO DELLE AREE PERIFERICHE PIÙ DEGRADATE.
“LA RIGENERAZIONE URBANA COME TREND DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
DEGRADATE E ABBANDONATE CONSENTIRÀ DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA
VITA DEI CITTADINI E DI RISPONDERE ALLE ESIGENTE SEMPRE PIÙ
PERMEANTI DI ALLOGGI NEI CENTRI URBANI – AFFERMA OTTAVIO DE LUCA
SEGRETARIO NAZIONALE FILCA CISL – “ AFFIANCATO ALLE ALTRE MISURE
DI INCENTIVAZIONE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DEL PATRIMONIO
EDILIZIO NAZIONALE, QUESTO CONSENTIRÀ DI GENERARE NUOVI POSTI DI
LAVORO, E DI STABILIZZARE IL MERCATO VERSO UNA EDILIZIA RESPONSABILE,
TESA ALL’INTERESSE FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI ”.
“MOLTE DELLE PRINCIPALI CITTÀ DEL SALERNITANO HANNO I REQUISITI
PER PRENDERE PARTE AL PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA” –
CONTINUA DE LUCA DELLA FILCA-CISL NAZIONALE E REGGENTE DELLA FILCA
CISL DELLA CAMPANIA – “AUSPICO CHE L’UNIVERSITÀ DI SALERNO
GIOCHI UN RUOLO CHIAVE IN QUESTO PROCESSO, IN PARTICOLARE
NELL’ANALISI E NELLA PROGETTAZIONE DEL FUTURO DEI NOSTRI CENTRI
URBANI COME STANNO FACENDO TUTTE LE UNIVERSITÀ ITALIANE . LA
RIGENERAZIONE URBANA INOLTRE È UNA GRANDE OCCASIONE PER
DELOCALIZZARE LE ATTIVITÀ CHE HANNO COSTITUITO ANNOSI PROBLEMI
AMBIENTALI ANCORA OGGI IRRISOLTI COME LE FONDERIE PISANO A
“SALERNO”.