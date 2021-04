In Italia cresce l’indignazione per la riapertura delle scuole in presenza. Gli scienziati,in coro, hanno indicato la riapertura delle scuole come maggiore fonte di contagio e tranne qualche sparuto gruppo di genitori No dad e alcuni gruppi di studenti che protestano in Italia sembra che quasi tutti si sono sintonizzati sulla stessa unghezza d’onda.

Da tenere presente che la scuola non può essere considerata l’unica fonte di contagio ma la più pericolosa sicuramente. Il decreto riapre le scuole ma rispunta – come titola il “Quotidiano del Sud” – l’arma pro Dad. Stretta riammessa se c’è «straordinaria necessità». Nella bozza iniziale del provvedimento del governo non c’erano deroghe al rientro in classe da mercoledì 7 aprile fino alla prima media. Da Salerno genitori pronti alle vie legali se si alzano i contagi.