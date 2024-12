SALERNO VIENNA VICINI RYANAIR VOLO DIRETTO

Salerno più vicina all’Austria. L’ultima novità arriva da Ryanair che, dal 30 marzo 2025, attiverà un volo diretto dall’Aeroporto Costa d’Amalfi con Vienna-Schwechat. Le partenze saranno nei giorni di mercoledì e domenica. Gli orari saranno visibili sul sito dell’aeroporto salernitano.

Sarà una bella occasione per i salernitani di andare ad esplorare la capitale austriaca, famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio artistico, storico, culturale e intellettuale, che in larga parte si è formato grazie all’influenza di personalità come Mozart, Beethoven e Freud, che vissero nella città. Vienna è conosciuta anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo.

