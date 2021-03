Ancora due anziani senza il vaccino , lui 98 anni e la moglie 94. I due vecchietti non deambulanti hanno anche fatto richiesta regolarmente e per tempo sulla piattaforma regionale non sono stati ancora contattati per essere vaccinati. A far venir fuori la vicenda è stato il figlio il quale evidenzia le difficoltà dei suoi genitori e la mancanza di comunicazioni e numeri di telefono di riferimento attivi per ottenere informazioni Naturalmente l’imbarazzo della Asl è notevole.

COME FARE LA RICHIESTA

E’ sufficiente inviare una una mail all’indirizzo di posta elettronica hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando “non deambulante”

VACCINAZIONI OVER 80 NON DEAMBULANTI – Come chiedere la vaccinazione a domicilio per ultraottantenni non deambulanti in Regione Campania.

Per chi avesse richiesto la vaccinazione anticovid sulla piattaforma sinfonia nei primi giorni di adesione e non ha potuto indicare il campo “non deambulante” poichè non presente, dovrà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando “non deambulante”.