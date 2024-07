SALERNO,EDILSICURA ANNUNCIA IL SUO NUOVO SITO WEB

Giuseppe Marchesano presidente edilsicura

Edilsicura, associazione per la sicurezza, costituita dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e dall’ANCE-AIES Salerno, annuncia il lancio del suo nuovo sito web, progettato per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti gratuitamente alle imprese iscritte alla cassa edile. Edilsicura coordina l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei cantieri edili nell’ambito territoriale della provincia di Salerno, per cui questo strumento online consentirà alle aziende di interagire in modo semplice e diretto con gli stessi RLST. Questi ultimi, sulla base del Testo unico per la sicurezza, sono nominati all’interno di aziende edili con meno di 15 dipendenti nelle quali i lavoratori non hanno eletto il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).



Il nuovo sito rappresenta un passo avanti nella promozione della sicurezza nei cantieri edili della provincia di Salerno, rispondendo alla necessità di mantenere alta l’attenzione su questo tema cruciale. Attraverso un’interfaccia intuitiva, gli utenti potranno accedere facilmente a risorse e supporto, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e protetto.

Fondata nel 2003, Edilsicura è un’associazione per la sicurezza nata dalla collaborazione tra Associazione Costruttori di Salerno e le organizzazioni sindacali Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil. L’organismo si impegna a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori edili nei cantieri di tutti i 158 comuni della provincia di Salerno. Promuove inoltre il dialogo e la collaborazione tra sindacati, parti sociali, enti bilaterali di settore e istituzioni, al fine di valutare e affrontare le problematiche specifiche legate alla prevenzione degli incidenti sul lavoro e alla concertazione di misure idonee.

Virno Lamberti vice presidente Edilsicura

“Il lancio del nuovo sito di Edilsicura – sottolinea il presidente, Giuseppe Marchesano (FILCA CISL) – è un importante passo avanti per rendere i nostri servizi ancora più accessibili alle imprese e ai lavoratori. La sicurezza nei cantieri è una priorità assoluta, e questo strumento ci aiuterà a mantenere alta l’attenzione su questo tema fondamentale, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.”

“Il nuovo sito – sottolinea il Vice Presidente Virno Lamberti Claudio (ANCE-AIES) –semplifica l’accesso alle informazioni e ai servizi offerti, alle imprese del settore edile e contribuirà a migliorare la sicurezza sul lavoro favorendo una più radicale e condivisa cultura della sicurezza”.

