SALERNO,ENCOMIO PER I CARABINIERI DI SANTA MARIA DI CASTELLABATE

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, sotto la guida del maresciallo Marco Cesa, sono stati insigniti di un encomio. Il riconoscimento è avvenuto a Salerno, in occasione delle celebrazioni provinciali per il 211° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari.

Le celebrazioni provinciali e le ricompense al valore

Durante la celebrazione, il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale, ha aperto la giornata rendendo gli onori ai caduti e procedendo con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma. Successivamente, sono state consegnate le ricompense ai militari che si sono distinti per il loro operato in “delicate operazioni di polizia e pubblico soccorso”.

L’indagine che ha assicurato alla giustizia una banda di ladri

Tra i premiati, i militari della stazione di Castellabate sono stati elogiati per una “brillante attività investigativa”. Questa operazione ha condotto allo smantellamento di una banda di ladri stranieri, ritenuti responsabili di una serie di furti perpetrati non solo nel territorio di Castellabate, ma anche in altri comuni limitrofi. L’attività, descritta come “complessa e condotta con grande professionalità e tenacia”, ha permesso di delineare il modus operandi del gruppo criminale, identificarne i membri e assicurarli alla giustizia, contribuendo a “restituire un senso di sicurezza alla comunità locale”. L’encomio sottolinea il “costante impegno dell’Arma sul territorio e il profondo legame tra i carabinieri e i cittadini, nel segno della legalità e della tutela del bene comune”.

