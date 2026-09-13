13 Settembre 2026

SALERNO,FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI PER L’OUVERTURE DELL’ACCADEMIA DI EMANUELE SICIGNANO E ANTONIO CONTALDO

admin 13 Settembre 2026

Grande successo per l’inaugurazione della new model academy Salerno del manager Emanuele Sicignano e Antonio Contaldo. Più di 30 ragazze hanno preso parte all’open day con la presenza di professionisti del settore della moda e dello spettacolo. Il mattatore come ssempre è il popolarissimo Erennio De Vita il quale ha spiegato la modalità di partecipazione e quali saranno i temi toccati.Le iscrizioni sono aperte e per questo bisogna contattatare la Emanuele Sicignano management.

 

Un Accademia che darà modo alle ragazze di essere preparate al meglio per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo e dei social. E sicuramente con le conoscenze e le capacità di Sicignano e Contaldo molte di loro avranno tanto successo.

Gli interventi tutti mirati tra i quali è spiccato quello di Emanuele Sicignano il quale ha indicato la strada verso il successo dei partecipando mettendo tra le linee guida l’impegno, la serietà, il rispetto e lo studio.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

87611c07-05e2-4e21-bc85-33afb2b6c02c

SALERNO,PRENDE IL VIA L’ACCADEMIA SICIGNANO-CONTALDO

admin 11 Settembre 2026
img_2032-1

AGROPOLI,22 ANNI FA MORIVA DON ARMANDO BORRELLI

admin 7 Settembre 2026
ed4f1346-a6dc-407b-9aa5-b1b626f5f51b-1

AGROPOLI,PRESENTATO OKTOBERFEST CILENTO SÌ PARTE IL 2OTTOBRE

admin 6 Settembre 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

dbfa3187-453c-49ed-9958-3c689595c3df

SALERNO,FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI PER L’OUVERTURE DELL’ACCADEMIA DI EMANUELE SICIGNANO E ANTONIO CONTALDO

admin 13 Settembre 2026
img_2055

LA GUMINA TRIS PRIMA VITTORIA DELLA SALERNITANA 4-2

admin 12 Settembre 2026
090e50a8-378c-4a67-8988-641c18a7b639

US AGROPOLI TENSIONI ALL’INTERNO DEL SETTORE GIOVANILE

admin 12 Settembre 2026
87611c07-05e2-4e21-bc85-33afb2b6c02c-1

SALERNO,PRENDE IL VIA L’ACCADEMIA SICIGNANO-CONTALDO

admin 11 Settembre 2026
7cbfd083-5af4-4abd-9b7a-10f6a4c4ad87

L’AGROPOLI CALA IL POKER IN COPPA ITALIA 4-0

admin 7 Settembre 2026