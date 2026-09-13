SALERNO,FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI PER L’OUVERTURE DELL’ACCADEMIA DI EMANUELE SICIGNANO E ANTONIO CONTALDO

Grande successo per l’inaugurazione della new model academy Salerno del manager Emanuele Sicignano e Antonio Contaldo. Più di 30 ragazze hanno preso parte all’open day con la presenza di professionisti del settore della moda e dello spettacolo. Il mattatore come ssempre è il popolarissimo Erennio De Vita il quale ha spiegato la modalità di partecipazione e quali saranno i temi toccati.Le iscrizioni sono aperte e per questo bisogna contattatare la Emanuele Sicignano management.

Un Accademia che darà modo alle ragazze di essere preparate al meglio per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo e dei social. E sicuramente con le conoscenze e le capacità di Sicignano e Contaldo molte di loro avranno tanto successo.

Gli interventi tutti mirati tra i quali è spiccato quello di Emanuele Sicignano il quale ha indicato la strada verso il successo dei partecipando mettendo tra le linee guida l’impegno, la serietà, il rispetto e lo studio.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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