12 Novembre 2025

SALERNO,IL 14 NOVEMBRE LUCI DI ARTISTA SI CHIUDE A FEBBRAIO

admin 12 Novembre 2025

https://41e6196756ae8797e13180d106e8a626.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Si spegneranno il 1 febbraio le Luci d’Artista edizione 2025- 2026, la 20ª per l’evento che rappresenta il clou delle iniziative con le quali la città di Salerno attira visitatori durante il periodo natalizio. Tante le novità sul percorso illumino tecnico che avrà onde azzurre su Corso Vittorio Emanuele per ricordare il movimento del mare, matite che sorvoleranno la testa in piazza Sant’Agostino, creature preistoriche nella villa comunale e note musicali con i pesci nel sotto Piazza della Concordia. Con una nota ufficiale del Comune di Salerno è stata ufficializzata anche l’inaugurazione che avverrà presso la villa comunale di Salerno venerdì 14 novembre alle ore 17:30. Confermata la partecipazione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il papà delle Luci d’Artista che, prima di lasciare la guida della regione Campania, ha già assicurato il finanziamento all’evento per il prossimo anno. Dopo l’accens

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

AGROPOLI, AL DE FILIPPO UN OMAGGIO SPECIALE

admin 6 Novembre 2025

È REALMENTE POSSIBILE SPARIRE DA INTERNET.IL DIRITTO ALL’OBLIO

admin 5 Novembre 2025

GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1.985 ALLIEVI FINANZIERI – ANNO 2025

admin 5 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_6235

SALERNO,IL 14 NOVEMBRE LUCI DI ARTISTA SI CHIUDE A FEBBRAIO

admin 12 Novembre 2025
img_6233

SALERNO,RUBA TELEFONINO E COLPISCE AL VOLTO UN RAGAZZO, PRESO IL RAPINATORE DEL CORSO 

admin 12 Novembre 2025
img_6231

SANTA MARIA CONDEMI SULLA PANCHINA

admin 12 Novembre 2025
img_6230-1

LA SARNESESE SI AFFIDA A CAMPILONGO TERZO ALLENATORE

admin 12 Novembre 2025
img_6224

BATTIPAGLIESE IL SOGNO SI CHIAMA STENDARDO IN PANCHINA

admin 12 Novembre 2025