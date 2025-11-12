SALERNO,IL 14 NOVEMBRE LUCI DI ARTISTA SI CHIUDE A FEBBRAIO

https://41e6196756ae8797e13180d106e8a626.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Si spegneranno il 1 febbraio le Luci d’Artista edizione 2025- 2026, la 20ª per l’evento che rappresenta il clou delle iniziative con le quali la città di Salerno attira visitatori durante il periodo natalizio. Tante le novità sul percorso illumino tecnico che avrà onde azzurre su Corso Vittorio Emanuele per ricordare il movimento del mare, matite che sorvoleranno la testa in piazza Sant’Agostino, creature preistoriche nella villa comunale e note musicali con i pesci nel sotto Piazza della Concordia. Con una nota ufficiale del Comune di Salerno è stata ufficializzata anche l’inaugurazione che avverrà presso la villa comunale di Salerno venerdì 14 novembre alle ore 17:30. Confermata la partecipazione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il papà delle Luci d’Artista che, prima di lasciare la guida della regione Campania, ha già assicurato il finanziamento all’evento per il prossimo anno. Dopo l’accens

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...