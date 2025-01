SALERNO,LAVORI RETE FOGNARIA RIAMMESSE TUTTE LE DITTE

Tutto da rifare e tutte riammesse le cordate d’impresa che si sono presentate ai blocchi di partenza l’appalto degli “interventi urgenti di ampliamento e completamento della rete fognaria comunale”, nel tratto tra Torrione e Mercatello.

Il progetto

Si tratta di un progetto strategico fondamentale, da 11 milioni 285mila euro (oltre Iva a base d’asta) che oltre a modernizzare la rete fognaria, vecchia e ormai incapace di recepire la portata di quartieri così popolosi, è un asse fondamentale nell’ottica della pulizia del mare cittadino e, nello specifico, per annullare gli effetti del cosiddetto “troppo pieno”, fenomeno per cui le acque nere si scaricano in mare, soprattutto in caso di pioggia abbondante.

