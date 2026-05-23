SALERNO,LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DALLA CAMPANIA NEL KOSOVO

L’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno in Kosovo per Agrofood Business Forum, Scaglione- “eccellenze agroalimentari campane protagoniste nei Balcani”.

SALERNO. “Le eccellenze agroalimentari italiane ed in particolare quelle della Campania al centro di nuove opportunità derivanti da accordi commerciali tra Italia e Kosovo nei Balcani”. Racconta così, dalla città di Pristina, nei Balcani, il successo dell’evento dedicato all’internazionalizzazione dell’agroalimentare italiano “Italia-Kosovo: l’Agrofood Business Forum”, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Salerno dell’Associazione Italiana Coltivatori, Donato Scaglione.

All’evento organizzato da AIC con il patrocinio del Governo della Repubblica del Kosovo, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia e con la partecipazione di AICO – Associazione Italiana Consumer, oltre ai ministri e ai rappresentanti istituzionali italiani e kosovari, hanno preso parte il presidente nazionale AIC, Giuseppino Santoianni, il vicepresidente nazionale AIC e AIC Campania e Salerno, Donato Scaglione, e il Consigliere per l’export del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Nicola Caputo, e il presidente nazionale AICO, Ylli Pace, e il vicepresidente nazionale di AICO, Francesca Tosto.

Ad accompagnare la delegazione delle Istituzioni italiane, numerose aziende italiane e salernitane aderenti ad AIC che hanno presentato i loro prodotti ai buyer e agli operatori kosovari, in vista della stipula di accordi commerciali e di sviluppo internazionale per il comparto agroalimentare italiano. “Il forum ha offerto lo strumento necessario per rafforzare i rapporti economici e commerciali tra Italia e Kosovo finalizzato a valorizzare le eccellenze agricole e agroalimentari del nostro territorio. Le aziende italiane- spiega Scaglione- dimostrano al mondo che è possibile coniugare qualità, identità e capacità di stare sui mercati internazionali”. Un successo quello delle aziende campane e salernitane in Kosovo, che ha visto la sinergia tra Enti e AIC, come sottolineato da Scaglione-“Ringrazio il presidente nazionale Santoianni che con grande visione e impegno continua a sostenere percorsi concreti di crescita e internazionalizzazione per il mondo agricolo italiano. Per me è motivo di orgoglio e grande responsabilità essere al suo fianco nel ruolo di Vicepresidente Nazionale AIC. Un grazie va anche a Nicola Caputo che ha accompagnato AIC in questo progetto, dimostrando attenzione e vicinanza alle imprese agricole e agroalimentari italiane. -Poi, Scaglione sottolinea il ruolo di AICO- Fondamentale in questo percorso è il ruolo di AICO con il presidente Pace e la vicepresidente nazionale Tosto, parte attiva del progetto e che contribuiscono alla costruzione delle relazioni istituzionali e culturali tra i due Paesi. A loro e alle aziende italiane e salernitane- conclude- va la mia gratitudine per distinguersi quali ambasciatrici della qualità agroalimentare campana nel mondo”.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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