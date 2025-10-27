SALERNO,NASCE IL LATIN TAXI

Nasce il “Latin Taxi”: a Salerno la movida caraibica si muove in sicurezza

La movida latina della provincia di Salerno si arricchisce di un servizio innovativo pensato per garantire divertimento e sicurezza. Ogni martedì sera, gli appassionati di salsa e bachata possono contare sul “Latin Taxi”, il servizio navetta ideato da Maurizio Bollo, bachatero salernitano di fama internazionale. L’iniziativa accompagna i partecipanti al “Martedì Latino” del Bar Mediterraneo di Mercato San Severino e li riporta comodamente a casa. Un servizio che ricorda quelle discoteche tradizionali e che, per la prima volta in tutta Italia, viene sperimentato per una serata caraibica.

“L’obiettivo è duplice: permettere a chi viene a ballare di godersi la serata senza pensieri e creare un contesto sicuro per tutti – spiega Bollo -. Chi partecipa può divertirsi, bere responsabilmente e non deve preoccuparsi del rientro. Allo stesso tempo, il locale beneficia di una maggiore affluenza e di clienti più sereni”.

Nell’ultimo appuntamento, ben 25 persone hanno usufruito del servizio, distribuite su tre auto messe a disposizione, confermando l’interesse crescente per questa formula innovativa. Il “Latin Taxi” è attivo su prenotazione: gli organizzatori raccolgono le richieste via messaggi diretti su Instagram, garantendo partenze organizzate su misura per gli utenti.

Grazie all’iniziativa, il “Martedì Latino” non è solo una serata di musica e ballo, ma anche un esempio concreto di come cultura, intrattenimento e sicurezza possano convivere, rendendo la movida salernitana più viva e responsabile.

Per informazioni e prenotazioni: @latin_taxi_salerno su Instagram.

