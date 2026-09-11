11 Settembre 2026

SALERNO,PRENDE IL VIA L’ACCADEMIA SICIGNANO-CONTALDO

admin 11 Settembre 2026

Sabato 12 Settembre Emanuele Sicignano ed Antonio Contaldo inaugurano a Salerno la new model academy Salerno.

Una scuola dove le ragazze , ragazzi e teenagers verrano preparati a 360 gradi per essere pronti ad entrare nel mondo della moda dello spettacolo e della tv. Appuntamento per le ore 17 al parco Pinocchio via Egidio Dacorbail. I 2 importanti personaggi Emanuele Sicignano e Antonio Contaldo danno una grande opportunità alla città di Salerno.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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