SALERNO,SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE PANICO IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 gennaio 2026, sono divenute efficaci ed irrevocabili poiché è trascorso il termine di 20 giorni senza che siano state revocate, ha disposto stamattina la sospensione del Consiglio comunale di Salerno e ha dato avvio al suo scioglimento, come previsto dell’art. 141 del T.U.E.L..

Per la provvisoria gestione dell’Ente, con il provvedimento di sospensione è stato contestualmente nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo dott. Vincenzo Panico.

Nato a Marigliano in provincia di Napoli nel 1953 e laureato in giurisprudenza, il dott. Panico è entrato a far parte della Carriera Prefettizia nel 1982 e ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio.

Nominato Prefetto di Crotone nel 2010, ove è rimasto fino al 2012, ha poi svolto le funzioni di Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, a seguito dello scioglimento dell’Ente per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Nel 2013 gli è stato conferito il ruolo di Capo Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e nel 2016 ha ricoperto l’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Ha chiuso la sua lunga carriera prestando servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

