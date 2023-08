SAN ROCCO A SIANO, NEL RUSH FINALE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI OLTRE IL PALIO DEI FUOCHI, ARRIVA ANCHE L’ATTESO CONCERTO

I fuochi d’artificio scandiranno la giornata in paese, dedicata, come sempre al sacerdote, don Franco Aliberti. Quella della XXIII edizione del Palio dei Fuochi è una delle giornate più attese per il grandissimo eco mediatico che richiama spettatori da tutta la regione. Alle 20.15 in piazza san rocco tornano gli spettacoli pirotecnici di luci e fuochi freddi per l’accensione del Campanile a cura della ditta Salvati Firework. Alle 21, in piazza Aldo Moro, è la volta della fantasmagoria delle “fontane danzanti” a cura della ditta Dominici’s. Alle ore 22.00 inizierà il Palio dei Fuochi, la gara pirotecnica che vedrà la concorrenza di 4 ditte. La serata si concluderà, alle 00.30 in piazza Borsellino con la musica di SKIZZEKA BAND.

Il gran finale è atteso venerdì 18 agosto con il concerto di Dj Set +vocalist alle ore 21.30 in piazza Aldo Moro, ed il gran concerto di Andrea Sannino alle ore 22.00 in piazza Borsellino – concerto che chiuderà, in gran stile, i festeggiamenti di questa edizione della festa di San Rocco 2023.

Andrea Sannino, appassionato di musica fin da bambino, inizia a scrivere canzoni all’età di 9 anni, mentre a 15 si avvicina al teatro entrando in una compagnia amatoriale di Ercolano. La carriera di Andrea è costellata da collaborazioni importanti.

Nel 2006 approda alla televisione, nel programma di Rai 1 “Il treno dei desideri” dove duetta con Lucio Dalla. Il suo più grande successo in campo musicale arriva però qualche anno più tardi, quando scrive e lancia il brano Abbracciame, trasformato in una sorta di inno per la Napoli della contemporaneità: uscito nel 2015 all’interno dell’album “Uànema”. “Uànema” è stato il disco napoletano più venduto nel 2015, con la presenza stabile di “Abbracciame” ai vertici delle classifiche-Spotify, con oltre 9 milioni di stream e 47 milioni di visualizzazioni su youtube – e circa 80 milioni totali nel canale ufficiale –

Tra i suoi brani più famosi “Na Vita Sana”, scritta da Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album, “André”.

Andrea Sannino è stato volto e voce del primo musical scritto e diretto da Alessandro Siani, ‘Stelle a metà’ e del musical “C’era una volta Scugnizzi” scritto da Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Mi piace: Mi piace Caricamento...