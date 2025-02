SAN VALENTINO IN PROVINCIA DI SALERNO IMPAZZA IL FOOD

Gli innamorati salernitani non rinunciano a San Valentino, ma con un occhio al risparmio. Secondo un’indagine di Confesercenti, il 60% degli italiani continua a celebrare la festa del 14 febbraio, con un budget medio di 80 euro, in lieve calo rispetto al 2024 (-6%).

La cena romantica resta il modo preferito per festeggiare: il 70% degli intervistati sceglie di celebrare con un pasto speciale, mentre il 60% opta per un regalo. Tuttavia, si registra un calo delle prenotazioni nei ristoranti, passate dal 69% al 63%, a favore di un aumento delle cene in casa, che salgono dal 22% al 29%. Tra le cause di questa tendenza, il Festival di Sanremo, che accompagnerà la serata di molte coppie, e il nuovo Codice della Strada, con norme più rigide sulla guida in stato di ebbrezza.

Sul fronte dei regali, i cioccolatini restano i più amati (38%), seguiti da profumi (26%), fiori (24%), gioielli (22%) e accessori moda (20%), sostenuti dai saldi invernali ancora in corso. Meno richieste le vacanze e pacchetti di coppia (12%) e i percorsi benessere (10%).

Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti, sottolinea che, sebbene il settore del food tenga, il calo generale dei consumi si attesta su un -15%, riflettendo una difficoltà economica che pesa su giovani e famiglie. “Nessun innamorato vuole privarsi di San Valentino, ma senza spese folli”, conclude Esposito.

