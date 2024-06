SAN VALENTINO TORIO, IL FESTIVAL OUTDOOR FILM FESTIVAL PRENDE QUOTA

Le attrici americane Katherine Kelly Lang, Kat Graham e Kelly Rutherford saranno tra le ospiti d’onore della seconda edizione dell’Outdoor Film Festival nel borgo di San Valentino Torio in provincia di Salerno. L’evento, che si terrà dal 4 al 7 luglio, è diretto da Giuliano Squitieri.

San Valentino Torio, tutte le star ospiti all’Outdoor Film Festival

L’Outdoor Film Festival

, evento dedicato a film e serie tv, è organizzato dall’Associazione Culturale ‘Soffermiamoci’ con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. L’ingresso è gratuito. Daniele Giannazzo, in arte Daninseries intervisterà ogni sera gli ospiti presenti.

L’evento avrà il via il 4 luglio. Ospite di punta per la serata Kat Graham, la Bonnie in ‘The Vampire Diaries’. L’attrice alle ore 21 incontrerà il pubblico in piazza Amendola a San Valentino Torio. Mentre Kelly Rutherford, la Lily Van der Woodsen di ‘Gossip Girl’ sarà presente venerdì 5 luglio. La giornata di sabato 6 luglio è dedicata alla Brooke di ‘Beautiful’, Katherine Kelly Lang.

