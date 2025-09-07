7 Settembre 2025

SARÀ VICINANZA È MISS CILENTO BELLA E AMBIZIOSA

admin 7 Settembre 2025

Sara Vicinanza è una giovane studentessa di 16 anni, nata il 10 febbraio 2009 a Battipaglia. Attualmente frequenta il percorso di studi in Relazioni Internazionali per il Marketing, ambito che rispecchia il suo interesse per le dinamiche globali, la comunicazione e l’economia. E’ stata eletta Miss Cilento 2025 vincendo la concorrenza di ragazze bellissime evidenziando oltre alla sua bellezza, superiore a tutte, anche uno charme affascinante e un portamento elegante e raffinato. Inappuntabile il verdetto della giuria.

È una ragazza ambiziosa, educata e al tempo stesso umile, sempre pronta ad apprendere e a mettersi in gioco. Appassionata di sport, pratica sia calcio che palestra, attività che le permettono di sviluppare determinazione, costanza e spirito di squadra.

Sara nutre inoltre un profondo interesse per il mondo della moda, che considera una forma di espressione personale e creativa. La sua curiosità, unita a una forte motivazione, la rende una persona dinamica e determinata a costruire un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni.
Nel 2025 si è distinta nel mondo dello spettacolo e dell’eleganza, conquistando il titolo di “Miss Cilento 2025”. Detentrice ufficiale della corona e della fascia, rappresenta questo riconoscimento con orgoglio e soddisfazione, portando avanti l’immagine di una bellezza autentica, accompagnata da valori, carattere e intelligenza.
La vittoria del titolo di Miss Cilento 2025 ha rappresentato per Sara Vicinanza un momento di profonda gioia e felicità. Al momento della proclamazione, ha provato un’emozione intensa e indimenticabile, frutto di impegno, determinazione e passione. Indossare la corona e la fascia è per lei motivo di grande orgoglio: un riconoscimento che non premia solo l’aspetto esteriore, ma anche la sua personalità, i suoi valori e il suo modo di essere.

Sara si è sentita fiera di sé, consapevole del percorso affrontato con umiltà e serietà. Questo traguardo ha rafforzato in lei la voglia di crescere, mettersi alla prova e credere ancora di più nei propri sogni, mantenendo sempre i piedi per terra e il sorriso nel cuore.

