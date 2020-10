(Giovanni Coscia) – Il ruolo dei cosiddetti “intellettuali” e di quel loro scemare “prontamente” verso le spinte provenienti dalla realtà contemporanea, unitamente all’impegno nella politica che, con il suo modello irrazionale che spinge ad animare più la pancia ed il cuore del mondo che la ragione stessa, intende distruggere i valori perenni e astratti di cui i così chiamati o definiti “ragionatori” appunto, dovrebbero esserne invece, cultori e testimoni.

Tema questo che potrebbe tradursi in un dibattito complesso, divenendo argomentazione feroce sulla figura e sull’essere stesso dell’intellettuale organico e militante del capitalismo. Anche Nietzsche ci ammonì, spiegandoci come il sangue non sia buon testimone, e lo preferiamo là dove ci suggerisce di scoprire, scrivendo con il sangue, lo spirito… e ciò che ad esso serve. Non sono troppo severo con me stesso, ma giustifico il mio scrivere e comunicare soltanto come una pallida ombra, e perché no, poche briciole di cultura. Per questo e mi limito solo a questo periodo, ritengo che noi tutti italiani, siamo stati sconfitti nella guerra delle parole. Non soltanto dall’invadenza a tutti i livelli nella nostra lingua di espressioni anglosassoni (l’uso, ad esempio, nella politica e nell’economia e nel gergo giovanile ed oggi nella pandemia sanitaria tanto e più da rendersi parte di una pandemia dello spirito globalista). In noi stessi, il virus, in coloro che s’erano fatti consapevoli e ne denunciavano l’avverarsi. Termini quali Identità e Riscossa ci appartengono per la valenza di significato, di contro a prediligere e ci si infogna nella equivocità di parole mediate dal 25 aprile….. in poi e dintorni. La liberazione… a indicare uno stato interiore, un rasserenamento e distanza dell’animo, l’apatia di cui parlarono gli stoici, si trasforma in una “fetecchia” da guitti e saltimbanchi prestati alla politica. L’intellettuale al servizio della propria arroganza e vanità ormai, che evidenzia il segno della sconfitta subita, certo che non vi sia più chi con energica mano si decida a togliere la sicura del revolver. Molti lo hanno capito; viviamo e ci fanno vivere in una pressione psicologica che definire terroristica, è poca cosa. Ma i politici, considerando il nuovo lock down camuffato dagli orari, si sono dimezzati lo stipendio? E l’opposizione di Meloni e Salvini, a cosa serve se non a fiancheggiare questo governo? Ci hanno deluso proprio tutti. Caro Nietzsche, riposi in pace? Non credo. Ecco dove è finita la tua eredità morale, politica e culturale. Tra i dormienti che bivaccano al governo. Con le poltrone incollate al culo. Ma c’è chi, come me, ha la forza di non dimenticare e di scrivere…