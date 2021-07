Efficientamento energetico e sisma bonus: l’edilizia Salernitana riparte dalla formazione qualificata.

Aumentata la richiesta di figure professionali formate e qualificate,nonché di operai addestrati ad eseguire mansioni specifiche neilavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico delpatrimonio immobiliare del Salernitano.

Il trend in aumento in tutta Italia, grazie alle misure di sostegnointrodotte dal governo ha riattivato il motore dell’edilizia,generando nuovi posti di lavoro che richiedono specifiche e avanzatequalifiche dei lavoratori impiegati nella riqualificazione delpatrimonio immobiliare.In questo scenario, l’Ente Scuola Edile di Salerno ha fornito unapronta risposta alle esigenze del mercato promuovendo attività diformazione gratuita ai lavoratori e alle imprese del comparto, conspecifico riferimento alle maestranze più richieste per i lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.L’edilizia, ampiamente attenzionata dalle misure di recovery, sembrerebbe pronta in fase di decollo sulla rampa di lancio, eabbandonare l’epoca di stadi che ha visto nell’ultimo decennio inmattone contrarsi sotto la morsa del mercato. Grazie al Bonus 110% ea tutti i futuri, possibili interventi pianificati dalle misure disostegno, molti progetti potrebbero passare dalla carta potrebberopassare al cemento, più velocemente delle attese. La Scuola EdileSalernitana, ente bilaterale costituito dall’Associazione dei Costruttori e dalle tre sigle sindacali di categoria Feneal, Filca eFillea atribuiscono priorità alla formazione qualificata percompetere in un mercato del lavoro in continua crescita edevoluzione.

Nei giorni scorsi, l’ente è stato accreditato comecentro di esame per i cosiddetti «cappottisti», figure che grazieall’azione degli sgravi fiscali messi in campo con l’azione del110% costituiranno uno dei profili professionali più ricercati deiprossimi due anni. «L’Ente Scuola Edile di Salerno, dal 1980, èda sempre al fianco delle imprese con percorsi di formazionefinalizzati ad accrescerne la competitività in un mercato del lavoro– rende noto il presidente della Scuola, Claudio Virno Lamberti -proprio in tale ottica, la scuola edile, facendo proprie le istanzedelle parti sociali Ance Aies Salerno, in primis del PresidenteVincenzo Russo, e delle tre organizzazioni sindacali Feneal-Uil,Filca-CISL e Fillea-CGIL, ha avviato piano di formazione per nuovecompetenze: posatori di cappotto per isolamento termico e saldatoriper il settore edile , piano che si affianca alla tradizionale econsolidata proposta formativa».« Nello scenario attuale del Superbonus, l’attenzione degliaddetti ai lavori è incentrata sulle problematiche normative e sulleprestazioni dei materiali – conclude Virno Lamberti – nel brevetempo, si passerà alla piena attuazione ed è in questa fase che laqualità, garantita dalle capacità e competenze delle maestranze,diventerà elemento di forza e di competitività nel mercato dellavoro>>.Da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità e delladigitalizzazione, la Scuola Edile Salernitana promuove attività diformazione teorica e pratica anche a distanza. <<Programmiamo eorganizziamo corsi di formazione su tutto il territorio dellaProvincia dal Sapri a Sarno – afferma il vicepresidente dell’EnteGiuseppe Marchesano – per garantire l’accesso alla formazione atutte le imprese e ai lavoratori che ne facciano richiesta. Questoperiodo segnerà una svolta epocale per il settore edile e lavoratorie imprese dovranno arrivare preparati ad affrontare le richieste chearriveranno repentine dal mercato>>.Siamo in prima linea da anni per accompagnare le nostre imprese nelcostruire un NUOVO MODELLO D’IMPRESA in grado di affrontare almeglio le sfide dei prossimi anni, in tema di Qualificazione,Sostenibilità e Digitalizzazione – afferma il presidentedell’Ance Salerno, Vincenzo Russo.Tante le azione messe in campo: il Protocollo d’Intesa conl’Università degli Studi di Salerno, grazie al quale stiamoformando giovani neolaureati in Ingegneria Civile da inserire pressole imprese di costruzioni; il Protocollo d’Intesa con gli OrdiniProfessionali per dare corpo, scrittura e sostanza ad progettopilota, pioneristico, mirato a fornire e formare tecnici da avviarein un percorso formativo che possano essere di supporto alla PubblicaAmministrazione nell’istruttoria per la verifica delle conformitàurbanistica dei fabbricati e per ogni altra procedura necessaria perpoter procedere con il SUPERBONUS 110%; il progetto con ANPAL Serviziper avviare con la Scuola Edile specifici percorsi di Formazione,presso gli Istituti Professionali dedicati alla formazione di nuovemaestranze”.“Stiamo lavorando – continua il presidente Vincenzo Russo –alla realizzazione di in una Scuola di Formazione e Mestiere perrendere il Comparto delle costruzioni un’attrattiva per igiovani”.L’azione dell’Ance Salerno si caratterizza da anni di concretezzae sostanza: è operativo presso i nostri uffici, uno sportello Eco eSismabonus che svolge attività di sensibilizzazione e di formazionein materia di interventi di efficientamento energetico e dimiglioramento sismico”. La collaborazione tra tutti gli attoridella filiera – conclude il presidente Vincenzo Russo – rappresentaun elemento inscindibile e imprescindibile per il nostro Comparto, amaggior ragione in una fase critica e difficile come quella chestiamo vivendo: è necessario dunque fare squadra e unire le forze”