SCUOLA EDILE SALERNITANA PASSI AVANTI VIRNO LAMBERTI E MARCHESANO TRACCIANO LE LINEE GUIDA

Ente Scuola Edile Salerno Secondo i più recenti dati della Cassa Edile Salernitana, gli operai attivi da gennaio 2022 ad oggi sono 14.057. In questo scenario, l’Ente Scuola Edile di Salerno ha fornito e fornisce una pronta risposta alle esigenze del mercato, promuovendo attività di formazione gratuita ai lavoratori e alle imprese del comparto, con specifico riferimento alle maestranze più richieste (nel momento in cui scriviamo sono stati formati 1094 allievi nel 2022). Grazie agli interventi pianificati dalle misure di sostegno, molti progetti potrebbero passare dalla carta al cemento. La Scuola Edile di Salerno, ente bilaterale costituito dall’Associazione dei Costruttori e dalle tre sigle sindacali di categoria Feneal, Filca e Fillea, attribuisce priorità alla formazione qualificata per competere in un mercato del lavoro in continua crescita ed evoluzione. «L’Ente Scuola Edile di Salerno, da quarantadue anni è al fianco delle imprese e dei lavoratori con percorsi di formazione finalizzati ad accrescerne la competitività nel mercato del lavoro – rendono noto il presidente della Scuola, Claudio Virno Lamberti, e il vice presidente, Giuseppe Marchesano, facendo proprie le istanze delle parti sociali Ance Aies Salerno, in primis del Presidente Vincenzo Russo, e delle tre organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL. Le nuove competenze specializzate che si palesano: posatori di cappotto per isolamento termico e saldatori per il settore edile (l’Ente, accreditato come centro di esame), sono state previste e inserite nel piano che si affianca alla tradizionale e consolidata proposta formativa». «Nello scenario attuale del Superbonus, l’attenzione degli addetti ai lavori è incentrata in Campania, dove permangono margini inutilizzati nel ricorso alle agevolazioni rispetto ad altri territori, si stima che i 2,3 miliardi di lavori veicolati dagli incentivi abbiano impiegato quasi 23 mila occupati diretti, e 11 mila indiretti – concludono Virno Lamberti e Giuseppe Marchesano – ed è in questa fase che la qualità, garantita dalle capacità e competenze delle maestranze, di pari passo con la formazione costante, in prospettiva della grande opportunità che ci viene data dal PNRR e che non può farci trovare impreparati diventata elemento di formazione e di competitività.» Da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità e della digitalizzazione, la Scuola Edile di Salerno promuove attività di formazione teorica e pratica anche a distanza. «Programmiamo e organizziamo corsi di formazione su tutto il territorio della Provincia – affermano il presidente ed il vice presidente dell’Ente – in modo da garantire l’accesso alla formazione a tutte le imprese e ai lavoratori che ne facciano richiesta, rispondendo con il massimo impegno alle sollecitazioni collaborative delle Grandi Imprese italiane (Enel, ecc.) per l’adeguamento formativo delle maestranze. » «L’attenzione alla sicurezza ed alla prevenzione in ambito lavorativo segnerà una svolta epocale per il settore edile che dovrà affrontare i cambiamenti repentini del mercato.» Conclude il presidente dell’Ente Scuola Edile Salerno Claudio Virno Lamberti.

