Il 22 Gennaio, anche l’IIS B. Focaccia prende parte alla manifestazione studentesca, organizzata da Scuole Unite Salerno, insieme ad oltre 40 scuole di Salerno, Battipaglia, del Cilento e dell’Agro-Nocerino-Sarnese.

I Rappresentanti d’Istituto, hanno esposto le motivazioni per cui aderiscono a questo sciopero, molte legate al tema dei trasporti. La maggior parte sono pendolari, per questo costretti a viaggiare con mezzi di trasporto, le sedi di Fuorni, ubicate in Via Monticelli, presentano numerosi disagi soprattutto nell’orario di uscita perchè posizionate nell’ultimo comune di Salerno; gli autobus partiti da Salerno centro e diretti a Battipaglia arrivano dinanzi la fermata della Centrale del Latte già strapieni con a bordo gli studenti delle altre scuole, costringendo così i nostri ad attendere il mezzo successivo, a volte anche per ore per le tratte delle zone collinari e montuose.

Martina Castelluccio afferma : Nnoi studenti siamo stanchi di essere sempre poco considerati o in alcune situazioni per niente. Durante queste periodo abbiamo fatto tanti sacrifici, oggi chiediamo e meritiamo delle risposte. Pretendiamo che tutto ciò che viene detto con le parole diventi realtà”

Gli studenti sono molto agguerriti e -aggiunge Michele Lamberti – vogliamo che vengano potenziate le linee di autobus per evitare disagi, già verificatisi nei primi giorni all’inizio dell’anno scolastico.

Conclude Antonia Sepe: “La sede di Via Pio XII/Urbano II è una di quelle con più criticità sotto il punto di vista dei trasporti, dato che abbraccia la costiera amalfitana e paesini vicini come Cava, Montoro, e Nocera. Venerdi 22, noi Rappresentanti, ci troveremo in prima fila dinanzi la Provincia per farci sentire perchè vogliamo che la scuola sia pronta al 100% per il rientro in presenza, sperando di riuscire a far arrivare finalmente la nostra voce e ricevere delle risposte concrete.”