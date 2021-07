Selvaggia Lucarelli chiamata più comunenmente “Petrosino ogni minestra” per la sua abitudine di intrometttersi con i suoi Twett in tutte le faccende ha preso spunto da un video del Dolcevita di Pontecagnano per attaccare Vincenzo De Luca:

Questo succedeva ieri sera al Dolcevita di Salerno, la città di De Luca. Come vedete discoteche chiuse e mascherine all’aperto, come da ordinanza. pic.twitter.com/1brsDiSv0D — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 18, 2021

La giornalsita del “Fatto Quotidiano” e di quale giornale se no, è stata ricoperta di insulti e di vaffa da moltissimi cittadini. C’è pure chi ha dato ragione alla influencer romana ma è stata invitata a parlare di cose più concrete e serie e di non fare le pulci a tutti. Alla giornalista non bastava però il twett, ha preseguito dicendo: ““Ho ricevuto decine di video da tutta Italia di locali che diventano discoteche mentre il governo fa finta di discutere se riaprirle ma col green pass. (in realtà si stanno preoccupando di quei 4 fessi che le tengono chiuse per rispettare le regole) Questo era il ****** ieri sera a Salerno, la città di De Luca.

Come da locandina doveva essere un concerto a capienza limitata. Tutto questo è un insulto a chi organizza concerti tra mille limitazioni, a chi ha la discoteca con i sigilli da 18 mesi, a chi deve mettersi una mascherina anche per entrare in un bar solo a prendersi un caffè.

Detesto dover fare retorica, ma davvero, non può essere sempre il paese che premia i furbi, soprattutto in un momento in cui ci sentiamo tutti vittime di una grande ingiustizia. P.s. I giornali non lo raccontano, tutti a far finta che le discoteche siano chiuse, finchè non riapre Briatore ovviamente”.