SERIE C, CATANIA-SALERNITANA: VIETATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI AI RESIDENTI IN CAMPANIA

In vista della sfida tra Catania e Salernitana, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valida per la decima giornata del girone C di Serie C, sono state adottate misure di sicurezza straordinarie.

Il Prefetto della Provincia di Catania ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio, oltre alla chiusura del settore ospiti. Il provvedimento è stato preso al termine delle valutazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla luce dei potenziali rischi legati alla storica rivalità tra le due tifoserie. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento dell’evento e tutelare la sicurezza dei presenti, riducendo al minimo eventuali situazioni di tensione. La decisione, sebbene giustificata da esigenze di ordine pubblico, priverà però il match di una parte importante del suo fascino, rappresentato dalla presenza del pubblico ospite. Dal punto di vista sportivo, si tratta di una gara molto attesa, che mette di fronte due squadre ambiziose, entrambe costruite per competere nelle zone alte della classifica.

Il Catania cercherà di sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio percorso di crescita, mentre la Salernitana – reduce da due vittorie consecutive contro Cavese e Monopoli – tenterà di allungare la propria striscia positiva nonostante l’assenza dei propri tifosi sugli spalti.

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla società etnea: “In vista della gara Catania-Salernitana, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.30 allo stadio ‘Angelo Massimino’ e valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella Regione Campania, per tutti i settori dell’impianto sportivo, e la chiusura del Settore Ospiti”.

