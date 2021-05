Per turismo di prossimità si intende lo spostamento del viaggiatore verso mete vicine a casa raggiungibili per lo più con un viaggio in macchina, località possibilmente non troppo affollate come ad esempio i borghi più belli d’Italia tra mare, montagne e colline, con la riscoperta del turismo lento.

In molti ritorneranno alle vacanze di qualche decennio fa in cui si prendeva in affitto un appartamento in una località entro i 100 km da casa, come in molti facevano negli anni Ottanta. Nel Cilento i primi numeri sono molto incoraggianti. Le prenotazioni sono tantissime . A guardare dal numero di prenotazioni ricevute da molti proprietari di abitazioni e case vacanze in fitto per i prossimi mesi, quella del 2021 sarà l’estate del rilancio per il Cilento, grazie soprattutto alla presenza dei cosiddetti turisti di “prossimità”. Da Agropoli fino a Sapri, passando per Castellabate, Acciaroli e Palinuro, fioccano le richieste di mini appartamento per trascorrere le vacanze estive da parte di vacanzieri della nostra provincia e della nostra regione