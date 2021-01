(Giovanni Coscia) -S.G. ROTONDO (FG) – Il mondo dei frati cappuccini, ma della chiesa cattolica tutta, piange il suo capo carismatico: Padre Marciano Morra. E’ volato in cielo, dopo una breve malattia, che lo ha riportato tra le braccia di Dio e del suo fraterno amico Padre Pio. La storia di Padre Marciano, è costellata di opere di beneficienza, ma soprattutto di amore verso i tanti fedeli che si riunivano per pregare e per parlare di quel frate con le stimmate che ha cambiato il mondo. Fu anche il fondatore del premio internazionale Padre Pio, che ha consentito al direttore Gianni Mozzillo, di prodigare la sua opera nel mondo, attraverso ,manifestazioni a favore di poveri, emarginati e soprattutto portatori di Handicap, che, purtroppo, in questa società avulsa dall’amore per gli altri, hanno trovato e continueranno recuperare la loro posizione proprio attraverso l’opera voluta da Padre Marciano Morra, e proseguita da oltre 20 anni da quell’infaticabile ed irriducibile Gianni Mozzillo.

Di Padre Marciano Morra, 92 anni, si ricordano in special modo le maniere gentili e la disponibilità ad aiutare il prossimo come fosse egli stesso. Instancabile, energico, resistente, è stata la forza della fede a far si che la sua opera, fosse da esempio per noi tutti e per quanti hanno avuto l’onore di averlo conosciuto. Fu agli stesso a volere la nuova Basilica di San Pio, in quella terra, dove il frate con le stimmate, rimase fino al suo ultimo istante di vita e non a caso, al suo fianco vi era l’inseparabile amico Marciano Morra. Da oggi in cielo ci si abbraccia di più. Le preghiere che di sicuro Padre Pio e Padre Marciano, avranno per noi mortali comuni, saranno da stimolo nel continuare il loro modo di essere, di predicare e di diffondere l’amore attraverso l’immagine ed il volto di Gesù Cristo. Spetta anche al direttore Gianni Mozzillo, sofferentissimo come tanti per questa scomparsa, continuare a divulgare ancora di più, attraverso il premio internazionale voluto e sostenuto da Padre Marciano Morra, nelle opere di beneficienza e soprattutto di rimanere al fianco degli emarginati. Padre Marciano Morra, fu anche il fondatore degli Araldi di Padre Pio e soprattutto il maggiore divulgatore dei gruppi di preghiera che nel mondo sono in diversi milioni. Sarà quindi intitolato alla memoria di Padre Marciano e di Claudio Crovella, co-fondatore del premio internazionale Padre Pio, la XX^ edizione della manifestazione, col grande impegno del direttore Gianni Mozzillo, sempre al suo fianco e che si svolgerà come sempre a Pietrelcina. Anche il gruppo degli Araldi di Padre Pio, nella figura del presidente Dott Gianni Pimpinella, piange la scomparsa dell’amato frate. Ma sarà ricordato su ogni cosa: l’amore per gli altri, l’essenza della vita, della bontà e dell’altruismo che tutti hanno riconosciuto nella sua figura e che ancora negli anni a seguire, saranno pietre miliari ed indelebile, quale messaggio di prosperità d’amore, per ognuno di noi. Egli guardò l’infinito. Riposa in pace Padre Marciano,