(Giovanni Coscia) – La notizia è di quelle che fanno rizzare i capelli e riempiono il cuore di rabbia. Ne parliamo in maniera celere, ma lascia addirittura sfogo a qualunque tipo di reazione, considerato quanto pubblicato da alcune testate nazionali, importanti, quali ADNKRONOS E FANPAGE. Un commento che le due testate nazionali hanno portato alla luce lascia tutti sconvolti. Ad esempio, la testata giornalistica ADNKRONOS, del 6 febbraio ultimo scorso, cita testualmente che ci sarebbero stati 30 mila morti per altre malattie trascurate. TRENTAMILA MORTI per altre malattie che sono state trascurate. Cosa vuol dire e significare tutto questo? In sintesi sta a significare che mentre noi tutti eravamo assorbiti, immersi nella lotta contro il nemico invisibile chiamato COVID, abbiamo irresponsabilmente trascurato altre malattie che nel corso della propria evoluzione, hanno continuato la loro corsa senza che nessuno prendesse adeguatamente cura dei pazienti, con la tragica conseguenza, che per via di questo modo superficiale di essere trascurati, sono deceduti. Così titola il giorno 06/02/2021 ADN KRONOS. A lanciare l’allarme, dialogando con l’ADN KRONOS, il Dott. FILIPPO ANELLI, originario di Noicattaro, (BA)Presidente della FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI, che lo definisce come….

UN DATO MOLTO PREOCCUPANTE. Sempre secondo ADN KRONOS, L’ISTAT ha riportato che l’Italia nel 2020 ha avuto circa 30 mila morti in più rispetto a quelli attribuiti a COVID ed a quelli attesi per altre patologie. In pratica, vittime silenziose, collaterali, di qualcosa che si distrugge lontano dai riflettori e dalle tv omologate. Il dato è preoccupante che non deve essere trascurato e che soprattutto ci segnala che vi èì anche altro rispetto al covid. MA questo è evidente. Non si entra più negli ospedali, nei pronto soccorso, per un controllo cardiaco o magari per una frattura ad un arto. Non minimizziamo il covid, sia chiaro; c’è e va combattuto con tenacia, ma non bisogna assolutamente dimenticare che esistono anche altre patologie, altri tipi di sofferenze, che non hanno alcun motivo di essere trascurate, lasciando al proprio infame destino, chi ne è affetto.