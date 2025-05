SICUREZZA STRADALE E DEL MARE, MARTEDI’ 13 MAGGIO MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DI #SIISAGGIOGUIDASICURO

Questa mattina, è stata presentata, presso la Fondazione Campania Welfare, Parco San Laise, in Napoli, alla presenza delle massime autorità politiche e militari del territorio campano e della stampa, la manifestazione conclusiva del roadshow #siisaggioguidasicuro, giunto alla sua undicesima edizione, che si terrà il prossimo 13 maggio presso l’area ex base NATO.

Ai saluti Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania fare, Antonio Parlati, Direttore Centro di Produzione Rai di Napoli Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani Segretario consigliere Online Ingegneri Napoli, sono seguiti gli interventi di Marco Milano, Referente educazione stradale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale degli Studi dell’Università di Napoli Federico II-Segretario del Cts “Si saggio, Guida Sicuro, Nello D’Aura, Segretano Generale ANCI Campania e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania. Ha moderato l’incontro Gino Aveta, autore e regista televisivo e radiofonico.

Nel corso della conferenza stampa sono state d’impatto emotivo le testimonianze di Luigi e Martina Frazzica, pарà e sorella di Cristina, la giovane ricercatrice di Pavia investita e uccisa da un’imbarcazione in mare a Posillipo mentre era in kayak e di Gianni De Prisco, made coinvolto in un incidente stradale la notte del 2017 a Nocera Inferiore dove perse la vita anche il papà.

Il roadshow #siisaggioguidasicuro sulla sicurezza stradale e del mare, promosso dalla Regione Campania, attuate dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani impegnata da oltre 20 anni nel campo della ricerca, dell’istruzione, della cultura e della tutela dell’ambientale e del patrimonio artistico e culturale, estendendo progressivamente i propone raggio d’azione anche alle politiche social, alla formazione e alle sport, ha coinvolto in questa edizione 33 Amministrazioni comunali del territorio campana e formato oltre 7.500 studenti, grazie alla collaborazione del personale della Polizia Stradale, dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e del personale esperto sulla sicurezza stradale e del mare dell’Università degli studi di Napoli Federico Il, dell’Anas, della Tangenziale di Napoli e dall’Associazione Meridiani, coadiuvato da Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale dell’Università Federico Il di Napoli e Presidente della Commissione Tecnico-Scientifica del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro.”

L’obiettivo del progetto, che ti avvale del patrocinio del Ministero delle infastrutture e dei Trasporti, del MIM-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, delle RAL, è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura e quest’anno si concluderá martedi 13 maggio dalle 10:00 alle 15:00 nel Parco San Laise, in Napoli al Viale della Liberazione n. 1 con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” all’interno del “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Il taglio del nastro del Villaggio è affidato al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Lura alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili, accompagnato dalla Cerimonia dell’Alzabandiera da parte della Fanfara del 10 Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

Nel Villaggio “Sii Saggio, Guida Sicuro”, gli studenti si metteranno alla guida dei simulatori presenti nel Camper Azzurro e saliranno a bordo dell’auto Lamborghini della Polizia di Stato, percepiranno i rischi dovuti al mancato rispetto delle regole su strada con l’ausilio del personale specializzato di Anas, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Marina Militare, Guardia Costiera, Accademia Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale Napoli, Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Università degli Studi di Napoli Federico II e Tangenziale di Napoli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...