(Giovanni Coscia) – Ma gli Islamici avrebbero pagato un riscatto per liberare un cattolico-cristiano? Tutti felici e contenti per il rientro nella italica patria di Silvia Romano, divenuta islamica, che strano, tenuta in ostaggio dai terroristi in Africa. Sta bene e questo è l’aspetto più importante, ma francamente molte cose non quadrano. Anzi, emanano un cattivo odore nauseabondo, che propone un esame politico molto più approfondito. Tutto è andato bene per la ragazza, ma non vivendo in una fiaba dove ci si racconta che “tutto è bene ciò che finisce bene” è solo il risultato di coloro i quali vorrebbero amministrare e guidare le linee del discorso globalizzato, ovvero gli anestetisti del cosiddetto tentativo del consenso universale, che proprio non la danno a bere a tutti. Chi firma l’articolo è in prima linea. Per questo necessita l’evento, di una rigorosa analisi e forse tutto non è andato così bene. La ragazza sta bene, ok, ma meno bene è tutta la vicenda che circonda questa circostanza della quale non possiamo non tenerne conto. L’Italia e non solo, è nel bel mezzo del coronavirus e tra gente che è deceduta a causa del contagio, lavoratori in sofferenza che in alcuni casi hanno portato al suicidio vi è’ la narrazione felice della liberazione di AISHA, all’anagrafe Silvia Romano, che si sposa felicemente con la classe che vorrebbe dominare oltre ogni consenso i pensieri delle menti altrui. Il tentativo globalizzante del pensiero unico, insomma, non certo cultore di una società aperta al dialogo tra culture diverse e che invece vive in lussuose ville ed appartamenti “PATRIZI” e blindati negli attici con scorte armate a breve distanza. Questa narrazione offende la nostra intelligenza. Sentire invece le sofferenze di tanti lavoratori, delle partite IVA e degli operai in genere, salariati dai loro imprenditori, non trovano lo stesso spazio mediatico: Incredibile vergogna. E ‘la chiara manipolazione mediatica del clero giornalistico. Poco serio è altrettanto il governo che pontifica affermando che la vita dei connazionali va salvata ad ogni costo e questo risponde ciecamente al vero. Affermazioni successive però, agli arresti domiciliari imposti per due mesi, a migliaia di lavoratori onesti in difficoltà, senza preoccuparsi di come avrebbero vissuto questa detenzione casalinga, senza chiedersi ne come potevano campare ne come poter sopravvivere in questo tempo. Italiani abbandonati a se stessi, senza proferire loro la possibilità di sopravvivere. “NESSUNA COSTRIZIONE DA PARTE DEI RAPITORI CHE MI HANNO TRATTATA SEMPRE CON UMANITA’”; queste le dichiarazioni di AISHA Silvia Romano, appena rientrata in Italia. Ma chi ha pagato il suo riscatto? C’è da scommettere che i terroristi, il conto lo hanno fatto pagare alla classe lavoratrice italiana, nonostante fosse rimasta chiusa due mesi nelle proprie case e senza sostegno del governo. L’abbraccio commovente con i suoi genitori, ha posto in evidenza, ai più attenti sia chiaro, la completa assenza della mascherina anti covid, laddove sembra ufficiale, che l’istinto batte anche le regole universali anti Covid! E noi siamo costretti a non vedere i nostri familiari per mesi o magari se si prova ad abbracciarli di soppiatto, ci becchiamo una multa salata fino a 500 euro di multa. Altri, come nel caso della liberata ISHA Silvia Romano, possono abbracciarsi in mondovisione e senza mascherina, nel mentre tutti intorno la indossavano. Abbiamo liberato una islamica a seguito del pagamento di un lauto riscatto. Loro sono stati addirittura celebrati, in quanto si sa, non fanno parte delle plebi lavoratrici, ovvero quelle classi che non ricercano il vile salario per la sopravvivenza, ma cercano avventure da brivido in altri paesi geo-politicamente pericolosi. …. L’ex cristiana AISHA Silvia Romano, ha dimenticato un argomento particolare e soprattutto quello che un uomo di nome Gesù affermò: “ Chi crede in me anche se muore vivrà. Nel mio nome sarete perseguitati e odiati da tutti, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto” . La nostra ex connazionale, ora islamica, AISHA, ha affermato che si è volontariamente convertita all’ISLAM. Con questa scelta, ha ripudiato Dio e suo figlio Gesù Cristo. Cambiamento volontario? Ragazza dillo agli imbecilli della tua famiglia ed a tanti altri. Io non ci casco. Per niente. Nel frattempo….. E IO PAGO!, diceva il grande Totò.

