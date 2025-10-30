SIT-IN IN PIAZZA BOLOGNINI A SALERNO CONTRO LA RIMOZIONE DELLE PANCHINE

Sabato 1° novembre, alle ore 11, in piazza Bolognini, di fronte alla chiesa del Rione Carmine, i consiglieri di opposizione promuoveranno un sit-in aperto alla cittadinanza per protestare contro la decisione del Comune di rimuovere tutte le panchine dalla piazza.

Secondo i promotori, la scelta dell’amministrazione sarebbe stata motivata dal tentativo di scoraggiare lo stazionamento notturno delle persone senza fissa dimora, ma finisce per penalizzare anche anziani e cittadini che durante il giorno utilizzano abitualmente gli arredi urbani. In una nota congiunta, firmata da Salerno in Comune, M5S Salerno, Semplice Salerno, Europa Verde, Sinistra Italiana, Oltre Salerno, Comitato Salute e Vita e Cittadinanza Attiva Salerno, si sottolinea che dormire per strada non è un reato, purché avvenga nel rispetto dei luoghi pubblici. I promotori ricordano inoltre che la maggioranza delle persone senza fissa dimora è composta da cittadini italiani e comunitari, molti dei quali scelgono di non ricorrere ai dormitori gestiti dal terzo settore o dalla carità cristiana. I firmatari accusano l’amministrazione comunale di adottare atteggiamenti da “sceriffo” nei confronti dei più deboli, privilegiando azioni propagandistiche invece di mettere in campo politiche reali di accoglienza e integrazione sociale, carenti – sottolineano – da oltre trent’anni.

Il sit-in sarà anche un’occasione di confronto più ampio sulle numerose situazioni di disagio sociale presenti in città.

Fonte foto: salernonotizie.it

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...