SOLIDARIETÀ PER IL MAROCCO ALL’AGRIPAESTUM INTERVIENE IL CONSOLE MAROCCHINO

Sabato 6 gennaio all’agripaestum sulla statale grande serata con i concerto Live For Life organizzato dagli Others un gruppo di successo a disposizione della solidarietà. Infatti il ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza con la collaborazione dei Lions Club International,il Lions Club Paestum con la presidente dottoressa Rita Bellelli.

L’ingresso è di 30 euro compresa la cena con Spettacolo tutto donato al Marocco per medicinali e Medicamenti con viaggio in Africa con l’associazione del Dottor Funicelli. Tutti coloro che hanno subito danni fisici, economici e morali. Il 14 gennaio con Medici senza frontiere sarà lo stesso dottor Giuseppe Funicielli a portare il ricavato ma anche tanto altro agli sfortunati terremotati del Marocco. Appuntamento per sabato 6 gennaio.

