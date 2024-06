STASERA SERATA FINALE PER IL REALITY FASCHION SHOW DELLA EMANUELE SICIGNANO MANAGEMENT DIRETTA TV

Tutto pronto Strasera la finale del reality fashion show prodotto dalla Emanuele Sicignano management giunta alla sua nona edeizione. In gara stiliti provenienti da tutta Italia che hanno già partecipato e concorso per tuttta la stagione sottoposti al giudizio di un’attentissima giuria. Si tratta del primo reality per giovanu stilisti in diretta tv. Il vincitore di questa sera si aggiudicherà la nopna edizione e si porterà a casa una collezione di 3 abiti che sfileranno a settembre alla Milano Fashion week . La trasmissione sarà visibile Napoliflix 86 a partire dalla ore 18.oo fino alle ore 21.00 sarà condotta dallo straordinario Erennio de Vita. Il tempo di finire questa sera e poi si programmano ancora altre novità per la decima edizione dall’autonno prossimo.

