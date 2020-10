Guglielmo Stendardo già giocatore di serie A e oggi docente Luiss nonchè avvocato e procuratore di calciatori scende in campo per il vaccino contro la poliomielite.Questo il suo editoriale:

“Credo sia doveroso scendere in campo tutti insieme per sensibilizzare il calcio e i tifosi sul tema delle vaccinazioni contro la poliomielite.Voglio innanzitutto ringraziare per l’ invito la collega Alessandra Di Legge perché attraverso la sua sensibilità, manifestata sin dall’inizio nei confronti di questo tema, ho potuto percepire la valenza di questo incontro.Grazie alla Lega di serie B e alla Lega Pro per aver condiviso insieme al Rotary un’iniziativa lodevole che va a sensibilizzare tutti gli sportivi e l’opinione pubblica affinché si possa percepire l’importanza del vaccino anti polio anche in concomitanza con la pandemia che purtroppo stiamo vivendo.Un mondo solidale, giusto, equo, non lascia indietro nessuno e delle fragilità si fa carico. Certo, questo sulla carta, non nelle intenzioni.



Il mondo reale e’ più duro ed è difficile creare queste condizioni perché gli ostacoli sono molti e alcuni anche difficilmente superabili.Un ostacolo è il fatto economico, un ostacolo e’ l’indifferenza, un ostacolo e’ anche la mancanza di conoscenza unita all’ignoranza.Sono tanti i temi che potrei portare alla vostra attenzione, le esigenze di un mondo che ogni giorno combatte, quasi in solitudine, per obiettivi a volte così minimi che per altri rappresentano solo uno scontato punto di partenza.Diamo vita, anche attraverso lo sport, a un nuovo inizio, una rivoluzione culturale fondata sull’istruzione, sulla conoscenza, sulla solidarietà, sulla competenza, sull’altruismo, sul merito, sull’integrazione, sul rispetto delle regole, sulla lealtà.Valorizziamo le differenze e consentiamo a tutti di contribuire a uno sviluppo diverso di questo nostro pianeta, uno sviluppo che non lasci né indietro né fuori più nessuno.” Avv.Guglielmo Stendardo