STIO,BIMBO NASCE IN UNA PANDA STA BENE

Il parto ieri sera alle ore 21.00 i un paese dell’alto Cilento in una serata fredda ma che rimarrà alla storia. Un parto vecchia maniera, come si nasceva una volta. IL tutto grazie anche alla professionalità di chi è intervenuto sul posto.

L’automedica 118 della Misericordia di Ascea di stanza all’ospedale di Vallo della Lucania veniva attivata in direzione Stio Cilento perché veniva segnalata una donna con dolori in uno stato avanzato di gravidanza.



Giunta sul posto il personale sanitario di turno non perdeva tempo per soccorrere la donna e stesso all’interno della macchina (Fiat Panda) facevano nascere il bambino per poi successivamente trasportare madre e figlio presso l’ospedale di Vallo della Lucania a bordo di un ambulanze giunte sul posto per supporto. Il bambino e la sua mamma stanno bene e ora si trovano nel reparto di neonatologia assistiti benissimo.

