20 Febbraio 2026

SULL'AVERSANA ETE' AMPIA IL SUO SPAZIO E DIVENTA ETE' STATION

 amplia il proprio ecosistema e inaugura Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il proprio modello di stazione di servizio.
Il primo impianto, situato a Salerno (Strada Provinciale Aversana, 84131 Salerno), integra sotto un’unica insegna rifornimento energetico, servizi al cittadino – tra cui ricariche e pagamenti – e un’area food dedicata.

 

L’iniziativa rappresenta l’ultima brand extension dell’ecosistema Etè e si propone di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della mobilità urbana. La struttura della stazione combina erogazione di carburanti tradizionali e ricariche per veicoli elettrici di nuova generazione, intercettando l’evoluzione dei comportamenti di mobilità e le esigenze legate alla transizione energetica.

 

Accanto a pompe e colonnine, Etè Station opera come centro multiservizi, offrendo servizi di pagamento, ricariche e tabacchi in un’unica soluzione operativa. La concentrazione di più funzioni in un unico punto di vendita ottimizza i tempi di sosta e semplifica l’esperienza complessiva per l’utente.

Un’ampia sezione della struttura è dedicata alla ristorazione veloce, con un’area bistrot pensata per la somministrazione di pasti rapidi ma di qualità e servizi di caffetteria. Lo spazio food è concepito come luogo di pausa e ristoro, capace di valorizzare il tempo di sosta e accompagnare i ritmi di chi vive la città in movimento, tra lavoro e tempo libero.

