(Giovanni Coscia) – Come Tommaso, volle verificare le piaghe della crocifissione di Gesù Cristo, perché incredulo, così Burioni, si è genuflesso alla scienza dello scienziato virologo Giulio Tarro, che per prima sostenne la terapia del Plasma, per combattere il covid19. Ci auguriamo, considerati i risultati, che Burioni, non segua le gesta di…Giuda. Tarro sostenne infatti, sin dall’alba di questo virus che: “CON LA TERAPIA DEL PLASMA, IL PROBLEMA E’ RISOLTO DALL’OGGI AL DOMANI”. Le sue affermazioni, rimbombano ancora con forza, ed anche con stizza, nella mente di tutti noi, considerata la strada sanitaria percorsa, supportata e sostenuta da quella mediatica e da giornalisti…scienziati, (chissà perché) non si è palesata ne vincente ne risolutiva. Nemmeno in minima parte. In prima fila, a guidare l’armata Brancaleone, contro il virologo Giulio Tarro e la terapia col Plasma, l’uomo della Task Force governativa, tale Roberto Burioni, che aveva snobbato con forza, ed ora capiamo il perché, la terapia di Tarro. La stessa, si è dimostratasi invece, risolutiva al covid19, ed avremmo forse, evitata la pandemia, anche economica. Il prof. Giuseppe De Donno, dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, dando seguito alle parole, divenute profetiche, di Tarro, ha intrapreso la strada del “plasma” ed i risultati sono oramai evidenti. E Burioni, iniziò a porre in dubbio le sue stesse parole e quanto continuava a sostenere con vanitosa convinzione, iniziando a conferire valenza alla terapia di Tarro. E così, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, o magari, se la volpe non raggiunge l’uva, dice che è marcia. E così Burioni, ha riveduto completamente le sue assurde, improponibili, illogiche, e dimostrate sciagurate considerazioni sulla terapia anticipatamente proposta da Tarro. Ha rilasciato infatti, una breve intervista all’agenzia ADNKRONOS, pubblicata il 14/05/2020 e così parlò….Burioni: “Ottime notizie riguardo alla terapia del plasma su 25 pazienti negli USA”. Burioni lo ha pubblicato anche sul suo profilo TWITTER, parlando dei risultati ottenuti al METHODIST HOSPITAL di HOUSTON, su pazienti gravi, che si sono immediatamente rialzati dal proprio letto. Burioni si dichiara soddisfatto di questo risultato, auspicandosi una continuità nella terapia del plasma. Allora bisogna pur affermare con rabbia, che …sto cakkio di signor Burioni, prende per i fondelli l’Italia intera e soprattutto noi italiani, (supportato dai politici), in quanto adirati, (chi scrive in primis), perché è da ritenere blasfema anche questa affermazione. Prima dei risultati ottenuti a HOUSTON, col plasma, vi è in Italia il prof De Donno, che ha guarito con la terapia proposta dallo stesso Tarro, tanti pazienti ricoverati all’ospedale Poma di Mantova. Perché ora il Burioni miss Italia, fa riferimento all’ospedale americano? Cosa ci guadagna? Perché denigra i risultati italiani? Perché continua a snobbare Tarro e poi De Donno? La prima cosa che il Burioni nazionale ha incassato, è la vergogna totale, e qui riceverà di certo il NOBEL, caro Burioni. Tardi, ma hai dovuto ricrederti sulle tue stesse asserzioni. Ma non hai vergogna? Hai capito che il plasma era l’unica strada da seguire? Ti creava disturbo Tarro e la sua intelligenza? Ora, considerati i fatti ed i risultati, perché l’ordine dei virologi nazionali non ti sbatte la porta in faccia e Conte ti estromette con un calcio nei fondelli? E perché sei continuamente presente nelle tv nazionali? Perché RAI 1-2-3, i canali Mediaset, e per finire ai sinistri de “LA7”, non consentono al virologo Tarro di proferire parola? Li svergognerebbe tutti; in primis Burioni, senza dubbio, nonché La task force governativa, che si è dimostrata incapace di fronte a importanti decisioni da intraprendere per la nostra salute. Se avessimo seguito la terapia del plasma, quella di Tarro, sin dall’inizio, avremmo risparmiato migliaia di morti e forse non saremmo incanalati in un debito, dal quale sarà difficile e penoso uscirne.

Perdite di lavoro, disoccupazione oramai alle stelle; famiglie che non possono mangiare e che non arrivano a fine mese. Ecco a cosa ha portato la parola di Burioni. Se solo avessero seguito il virologo Giulio Tarro, l’Italia ed il mondo intero non si troverebbe in questa condizione assurda. Ed ora Burioni, corri meschinamente in ginocchio da Tarro?! Fatti più in la, diceva una famosa canzone. Non è campo tuo. Ci troviamo in questa condizione disastrosa, grazie anche ai tuoi suggerimenti ed alle tue imposizioni, come un Fuhrer o come un dittatore stalinista rivelatisi futili. In verità Burioni, ti chiediamo di toglierti dai cog…… Hai rovinato un paese intero e con te, il governo ed i governanti che ti hanno concesso l’onere e l’onore di (s)parlare. Te ne sei reso conto? Ed allora sei inutile Burioni: se sei un uomo, corri da Tarro a chiedergli scusa. Ma non dimenticare per favore, di leccargli i piedi nel mentre deambula scalzo. Giulio Tarro, a differenza tua, può ancora salvare il mondo intero, ma meschinamente, non hai il coraggio di farlo. Vedrai “miss” Burioni, Tarro salverà anche te, conferendoti una pacca sulle spalle, perdonandoti per le immonde cazzate e stronzate che hai sostenuto. Ma noi Italiani non ci dimenticheremo mai di te. Hai ragione, sei miss Italia. Ma anche mister inutilità.