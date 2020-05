(Giovanni Coscia) – Non ci stancheremo mai di dirlo e ribadirlo: Tarro, è stato il primo scienziato, in senso assoluto, ad affermare che la TERAPIA DEL PLASMA, è l’unica efficace per combattere il coronavirus. E da quando il virologo originario di Messina che vive a Napoli, ha edotto il mondo intero sulla strada da percorrere, i primi ad avere la giusta dose di saggezza, sono stati proprio i medici degli ospedali di Pavia e Mantova, i quali, non hanno tardato ad esternare i risultati ottenuti con gli anticorpi, che, trasfusi agli ammalati di covid19, hanno guarito immediatamente i pazienti. “COL PLASMA IL PROBLEMA SI RISOLVE DALL’OGGI AL DOMANI”, dichiarò il prof Tarro, ma la task force, quella guidata da Burioni e comunicata da Conte, hanno tentato di mettere da parte questa unica soluzione, senza attendere il vaccino che necessita almeno di 18 mesi di preparazione e poi il via alle sperimentazioni. Cosa sarebbe successo in tutto questo tempo di attesa? Chissà, e mai potremo saperlo, ma in matematica 1+1 fa sempre 2. L’attesa spasmodica per questa terapia, è terminata da quando il Prof. De Donno ha attuato la strada terapeutica di Tarro. Risultati stupefacenti e sensazionali, che avrebbero dovuto smuovere, obbligatoriamente il governo e le componenti cosiddette “scientifiche” che continuano a sostenere l’esatto contrario, pur di non far crollare le idee balorde proposte e di non sfigurare al cospetto della nazione e non solo. E invece Tarro, ha avuto la meglio. Ed è proprio attraverso lo specialista pneumologo DE DONNO, dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, che i risultati sono saltati fuori ed in tutto il mondo. Ma stranamente, di DE DONNO (nella foto con Tarro) ed i suoi risulktati, non se ne parla nemmeno. Se i malati sono guariti, gioiamo tutti. E invece NO, il governo non brinda al successo, ma oscura il risultato della terapia del Plasma. Quali i motivi? Beh, li suggerirò appena sarò in grado di camminare sull’acqua ed a trasformare l’acqua in vino. Ma ciò che più risulta eclatante in questa faccenda, consiste nel fatto, che lo stesso DE DONNO, così come riportato da un quotidiano della provincia di Mantova, è che al medico specialista, che ha curato i malati con la terapia del plasma, suggerita da Tarro, ha visto i suoi profili FACEBOOK E INSTAGRAM scomparsi stranamente ed immediatamente dalla rete. A quanto pare, questa strana coincidenza, si completa nell’esatto momento in cui lo stesso DE DONNO, ha preso parte al programma di Bruno Vespa, PORTA A PORTA. E De Donno aveva chiarito come il Plasma rende immuni e guarisce dal COVID.

Il mistero corre sul WEB, ha scritto il quotidiano lombardo e stranamente non si trovano più i profili del primario pneumologo, sostenitore della cura Tarro. De Donno, infatti, è al centro di numerosi dibattiti, sui risultati ottenuti. La terapia del plasma dei pazienti guariti, iniettati nel corpo dei malati di COVID e tempestivamente guariti, dovrebbe far tirare un grosso sospiro di sollievo, non solo al governo ma a tutto il pianeta. E stranamente accade l’esatto contrario. Perché quindi, sono scomparsi i profili WEB di De Donno? Anche se le “visioni” scientifiche sono differenti, si lascia sempre lo spazio ad un dibattito aperto e democratico. Sono punti di vista differenti, ma che arricchiscono comunque la conoscenza di ogni individuo e soprattutto degli stessi scienziati del settore. Si aprono gli orizzonti a tutti, anche a chi non è del settore e apre la sua immaginazione alla speranza ed alla fiducia. Il confronto e lo scambio, apre a nuove scoperte. Ma chi ha cancellato quei profili? Lo stesso De Donno per vivere più serenamente questo momento difficile? Gli Hacker? Chi si è introdotto nel suo database? Nel suo account? Fateci sapere tutto, per favore, anche se non è facile chiarirlo e magari lo stesso medico, non è così preparato con le tecnologie telematiche. Se egli stesso ha deciso, che lo renda noto a tutti. Saremo più tranquilli. Oppure qualcuno li ha segnalati per qualcosa di scorretto? Ha dato fastidio? A chi? Forse le teorie di Tarro, che hanno avuto continuità con De Donno, danno fastidio a troppe persone…. Filantrope e Globaliste. Attendiamo fiduciosi questa risposta, ma siamo certi che non verranno fornite spiegazioni alcune. Nel frattempo De Donno, pare abbia dichiarato che sarebbe meglio andare all’estero. Infatti è dal sito DOTTNET.IT che è possibile estrapolare la sua affermazione. Si può comprendere quindi, che chi va in TV ha dalla sua parte, specializzandi che scrivono al loro posto. Degli 80 e passa pazienti guariti col plasma, in pochissimi giorni, le televisioni nazionali non ne parlano. D’altra parte quella del plasma è una terapia a bassissimo costo. Nessuno ci guadagnerebbe. Vero?