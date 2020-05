(Giovanni Coscia) – Non c’ niente che possa funzionare bene in questo paese. Nulla, che disgrazia. Eppure, il Prof Tarro, ha aperto le porte all’immensità, con l’accesso a quanti volessero intravederne lo splendore, e guarda caso, a seguire l’invito ad entrare in quell’uscio, il Prof Giuseppe De Donno, che come in un film dalle trame celesti, ne ha intrapreso il cammino. Un cammino che ha portato al risultato incredibile di quanto sta accadendo, ovvero la guarigione dei malati di Covid, con la trasfusione del plasma di chi è guarito e trasferire quegli anticorpi, nel di chi ancora è affetto dal virus. De Donno ha iniziato presso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova, quel percorso che inizialmente aveva per prima indicato il virologo Giulio Tarro. Dalle prime interviste al primario pneumologo di Mantova, si evinceva quanto la soluzione fosse oramai cosa fatta, iniettando oltre agli anticorpi, la fiducia in tutto il mondo per i risultati ottenuti. Tanti i guariti in pochi giorni; almeno 80/90 persone, nel volgere di 2/3 giorni e De Donno, sulle orme di Tarro, si incamminava ufficialmente oltre la porta dell’immenso. E invece cosa succede? Succede che in primo luogo, giungono i NAS a controllare e ad indagare sul suo operato e chissà per quale motivo, considerata la straordinarietà dei risultati. Allora il governo ci vuole morti? Eppure le tv non ne parlano. Tutti zitti o magari “zitti tutti” e la cosa è ben diversa. Successivamente De Donno, scompare dalla rete WEB con i suoi account di Facebook ed Instagram. Polemiche a non finire. Ma lo stesso De Donno, dichiara che:” per lavorare meglio ho ritenuto opportuno oscurare i miei profili e per vivere in maggiore tranquillità”.

Ebbene caro De Donno, chi scrive questo articolo, è un giornalista purtroppo, “molto ma molto libero” e così come non la dai da bere al sottoscritto, non la dai a bere a nessun altro. Avresti potuto pur sempre mantenere i tuoi account e non accedervi ed andare avanti col tuo lavoro, vero? E invece, non ti sei accorto che la tua uscita con un filmato da un canale YOUTUBE, attraverso una emittente radiofonica nazionale, si dimostra con chiarezza che qualcosa non quadra; anzi troppe cose non vanno per il vero giusto. Certo, ognuno è padrone della sua vita e si comporta come meglio ritiene, ma questa proprio non la beviamo. Non sei un filantropo, ne tantomeno un “aficionados” al “nuovo ordine mondiale” e per questo tutti hanno apprezzato il tuo lavoro, che vale la vita di tante persone. E stranamente, come di incanto, le tue “scorribande televisive” sono limitatissime esattamente come quelle del prof Giulio Tarro. Quante uova nel paniere avete rotto? A chi state rovinando il progetto? Oramai lo hanno capito tutti. Pochi credono alla “naturalezza del covid19”. Creare un vaccino, costa miliardi di euro e le dosi da vendere a tutti gli stati del mondo, produce un profitto vertiginoso che i nuovi padroni del mondo globale, non possono lasciarsi sfuggire. Caro De Donno, il grande Tarro, ti ha aperto le porte e ti ha fatto vedere l’immensità; ti ha lasciato intravedere la fonte della luce che a pochi è dato vedere. Non lasciarti trascinare nel vortice del sistema. Abbiamo fiducia in te e su tutto il tuo operato per sconfiggere il virus. Non deludere Tarro ne tantomeno noi italiani tutti. Certo è, che il governo la sua pessima figura l’ha già fatta, palesando incapacità nel gestire, anche dal punto di vista sanitario, questa pandemia, che a suo dire, sin dall’inizio, tale non era, e non si sarebbero presentati problemi alcuni(chiedere a Burioni). Con Tarro ed il tuo operato, avete dimostrato che è possibile invece, risolvere quanto la “task force governativa”, avevano sottovalutato e denigrato. Avanti con forza e tenacia. L’orologio batte inesorabile il suo tempo in queste ore che segnano il destino. Vedrai, caro De Donno, non andrai più in Tv, come hanno fatto col tuo collega Tarro, ma onoraci con i tuoi risultati. La libera stampa, quella vera, sarà al tuo fianco. (vedi foto). Come in questo caso.