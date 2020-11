(Giovanni Coscia)- Non credo di “commettere atti impuri”, se definisco il nuovo DPCM, dannoso per gli italiani e per l’economia tutta. Un decreto sciagurato, firmato, guarda caso, nella tarda notte del 3 novembre u.s.. Il favore delle tenebre, (come satana), per Conte, che nemmeno ha il coraggio di mostrarsi nelle ore diurne, al cospetto degli italiani, sottoposti ad un regime totalitario e totalitarista, di un governo che emana decreti spazzatura, e definendosi al contempo, democratico e a favore degli italiani. Appare quindi evidente, che dopo questo ultimo decreto, l’Italia sia ridicolmente differenziata per aree e sfumature a vecchi colori pastello, come se fossimo una cartina da colorare e nulla più. Manca il verde, guarda caso, che rappresenta la speranza per noi tutti, almeno nelle credenze popolari. Ci è stata tolta anche quella e ci hanno genuflesso al potere totalitario di una classe politica sottomessa al potere terapeutico dei massoni o magari al Nuovo Ordine mondiale, glissatosi nei meandri di una classe politica che tutto ha fatto, tranne che tutelare il suo popolo. Giallo, arancione e rosso, che lasciano adito alle immediate previsioni, non certo difficili, in considerazione di una autocritica, che ognuno può fare ragionando con se stesso. Ritengo, a mio modesto avviso, che è possibile prevedere, in tempi rapidi, che l’Italia tutta, avrà un solo colore, o se preferite, sarà tinteggiata di ROSSO, dalla Sicilia alle Alpi. Un pezzo dopo l’altro, ci ritroveremo ad avere il nostro paese, tinto di quel lugubre rosso, non solo politico, ma che certificherà lo stato di chiusura anche delle vie di ogni singolo comune. Per farla in breve, ci avviamo ad un nuovo ed imminente LOCK DOWN, e a differenza di quello precedente, ci preparano a questo nuovo stato cognitivo, che tutti dovremmo, nostro malgrado, accettare. Sarà progressivo, e verrà dettato da sua eccellenza Conte, con DPCM l’uno successivo all’altro.

Le regioni gialle, diverranno arancioni, e quelle color arancio diverranno rosse. E le rosse rimarranno tali, per compensare il paese stivalico, dai monti al mare. E’ solo questione di tempo, ma chi scrive, augura a se stesso ed a tutti gli italiani, di commettere questo errore, ma francamente e considerando taluni atteggiamenti, è da ritenere che la previsione, non certo profetica, rimarrà nei lettori di questo articolo. Dove andrà l’economia? Perché non hanno dato ascolto e forza alle teorie del Prof Giulio Tarro? Perché non chiediamo una sua maggiore presenza nelle tv di stato e nazionali? Perché hanno zittito Zangrillo? Tarro aveva fornito ogni possibile soluzione, ma aveva forse fatto male i conti. Non aveva considerato l’ordine terapeutico mondiale del capitalismo globalizzato e cosmopolita. Ovvero tutti verso un solo padrone. Ma la verità e la libertà, nessuno la può negare. A nessuno. E allora chiediamo che il Prof Giulio Tarro, famoso virologo di fama internazionale, elimini definitivamente il virus del colera politico, e dia agli italiani ed al mondo, la possibilità di vivere la vita, così come deve essere vissuta per ognuno di noi. E continui Tarro, a fornire suggerimenti ad una classe politica e “pseudo scientifica” di come combattere questa falsa pandemia, che è divenuta invece, la psicosi collettiva statica, tanto da non consentire agli italiani, di esternare nemmeno il proprio rammarico.