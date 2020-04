Le maggiori riviste scientifiche di tutto il mondo, a partire da quelle americane, sancirono e stabilirono, considerati i risultati ottenuti, che il Prof. Giulio Tarro, Virologo di fama internazionale e vanto Italiano, fosse anche per l’anno 2019, il PIU’ GRANDE VIROLOGO AL MONDO. Ne parlarono a caratteri cubitali, mettendo in risalto le grandi capacità professionali di un uomo che in questo silenzio forzato, o magari imposto, inizia a dare, forse, fastidio a qualcuno. E così, dopo l’intervista a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa, Tarro insiste sulle sue posizioni acclarando che la prima strada da percorrere è quella della terapia, nel mentre, i tempi di attesa del vaccino saranno molto lunghi. L’estratto della sua dichiarazione la riportiamo di seguito. “IN QUESTO MOMENTO, NEL QUALE SIAMO IN PIENA EPIDEMIA, IL VACCINO E’ UN SISTEMA DI PREVENZIONE. PERCIO’ IL VACCINO, FRA L’ALTRO, PER LA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ POTRA’ ESSERRE PRONTO TRA 18 MESI. ALLORA A QUESTO PUNTO E’ CHIARO CHE E’ MOLTO PIU’ IMPORTANTE RISPETTO AD UN VACCINO, INTERVENIRE CON GLI ANTI VIRALI, CON ALTRI SISTEMI TERAPEUTICI PER I PAZIENTI. PROPRIO SIA UNA COSA DI BUON SENSO. D’ALTRA PARTE PER IL VACCINO, NOI ABBIAMO AVUTO L’ESPERIENZA DELLA PRIMA SARS,IN CUI NON E’ STATO PRODOTTO ALCUN VACCINO! ABBIAMO AVUTO LA SECONDA SARS, CHE SAREBBE QUELLA DEL MEDIO ORIENTE, CON UNA ALTA MORTALITA’ UN TERZO DEI CASI E QUI SONO STATI TROVATI FORTUNATAMENTE, PRIMA GLI ANTICORPI MONOCLONALI UMANI, MA POI SOPRATTUTTO IL SIERO DEI PAZIENTI GUARITI PER INTERVENIRE CON NORMALI ANTICORPI IN AIUTO DEI MALATI. GLI ANTICORPI DIVENTANO UN FATTO IMPORTANTE PERCHE’ ABBIAMO L’ESPERIENZA CINESE E SAPERE IN QUANTITA’ QUANTO SERVE: OVVERO 200 ML (un quinto di un litro) DEL PLASMA DI QUESTI SOGGETTI GUARITI PER VENIRE INCONTRO ANCHE AI CASI PIU’ GRAVI, PRATICAMENTE. E’ UN FATTO COSI’ “NORMALE”. I TEMPI PER L’USO DI QUESTI ANTICORPI ED IL LORO USO? E’ BELLO E PRONTO. PRATICAMENTE DALL’OGGI AL DOMANI. ABBIAMO GLI ANTICORPI E SI SOMMINISTRANO, COME HANNO FATTO IN CINA. Perché or dunque, continua un certo sistema o criterio a non prendere nella dovuta considerazione quanto affermato dal grande prof Giulio Tarro? Perche’ non sperimentare quanto asserito dal più grande virologo del mondo? Perche’ si rema eventualmente contro? Proviamo con questa soluzione ennesima. Eppure Tarro è lo scienziato che isolò il virus del colera. E non solo. E’ lo scienziato che con Sabin, realizzò l’anti POLIO. Ma Tarro deve essere messo nelle condizioni di gestire questo momento difficile. Non dimentichiamo che sin dall’inizio, in molti sostennero che non v’era preoccupazione alcuna, ne tanto meno di una epidemia o pandemia. Vero Burioni? E come te tanti altri. Giovanni Coscia

