30 Settembre 2025

TEMPERATURE IN PICCHIATA PER I PROSSIMI GIORNI ARRIVA ARIA FRESCA

admin 30 Settembre 2025

Dopo un inizio di settimana all’insegna della stabilità e del sole su gran parte del Paese, l’Italia si prepara a una precoce irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Già sul Triveneto si registrano i primi effetti del peggioramento, con locali rovesci.

Secondo le previsioni, l’ondata di freddo raggiungerà il Paese mercoledì 1° ottobre. L’aria continentale in arrivo provocherà un brusco calo delle temperature, con valori fino a 10°C sotto la media a 1500 metri di quota. Sulle coste adriatiche le massime difficilmente supereranno i 12-13°C, mentre al Nord e nelle vallate interne le minime scenderanno a una cifra. Un vero assaggio d’inverno prima dell’arrivo della stagione fredda.

L’irruzione gelida favorirà anche la formazione di un ciclone sullo Ionio, che tra l’1 e il 4 ottobre concentrerà forti piogge e temporali sulle regioni meridionali. Non mancheranno venti di burrasca dai quadranti nord-orientali, con Tramontana e Grecale che renderanno il mare agitato e aumenteranno la sensazione di freddo, soprattutto al Centro-Sud.

Al Nord, invece, il maltempo sarà più limitato: qualche rovescio al momento dell’ingresso dell’aria fredda, ma condizioni generali in miglioramento nei giorni successivi.

