TERREMOTO IN CAMPANIA: IL COMUNE DI SALERNO AVVIA IL MONITORAGGIO, COC ATTIVATI ANCHE IN PROVINCIA

Fin dalla prima scossa di venerdì 24 ottobre, il Comune di Salerno ha avviato il monitoraggio dello sciame sismico che sta interessando diverse zone della Campania, in collaborazione con la Protezione Civile. L’attività proseguirà fino a cessate esigenze e, al momento, non sono state segnalate criticità né da parte di enti pubblici, né dai cittadini. Situazione sotto controllo anche a Pellezzano, dove il Comune invita i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni del Piano Comunale di Protezione Civile. A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa ha comunicato che il Centro Operativo Comunale (COC) ha completato le verifiche sugli edifici scolastici, effettuate dopo le scosse di ieri. Nessun danno strutturale è stato riscontrato e le scuole apriranno regolarmente. «Ringrazio il personale del COC per il lavoro tempestivo e scrupoloso a tutela della sicurezza dei nostri ragazzi e della comunità», ha dichiarato Sessa.

Anche a Roccapiemonte, il Comune ha attivato il COC su indicazione della Prefettura. Il sindaco Carmine Pagano e il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore hanno inoltre comunicato ai cittadini, tramite social, le aree di attesa da utilizzare in caso di nuove scosse.

L’attenzione resta alta, ma le autorità locali assicurano che tutte le misure necessarie sono state messe in campo per garantire sicurezza e informazione alla popolazione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...