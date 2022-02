Celebre per aver fatto la cronaca dell’allunaggio, il 20 luglio 1969, poi ha diretto la Domenica Sportiva. Fu, per decenni, uno dei volti più famosi della RAI

Martedì 1 Febbraio è venuto a mancare all’età di 92 anni il giornalista Tito Stagno. Era stato anche telecronist.a sportivo e conduttore televisivo. Era nato a Cagliari nel 1930 e nel 1969, durante una leggendaria diretta trasmessa dalla RAI, raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna. In seguito, sempre per la RAI, si è dedicato alla cronaca sportiva, della quale è stato per anni uno dei volti più riconoscibili ed apprezzati. Riportiamo, in questo articolo, le interviste firmate da Gian Antonio Stella ed Elvira Serra. Ed anche il ricordo di Beppe Severgnini. A Gian Antonio Stella in uno dei suoi primi commenti ha dichiarato

CHE NOTTE CALDA, QUELLA DELLO SBARCO SULLA LUNA: CI CALAMMO I PANTALONI

A 90 ANNI HO BATTUTO DUE POLMONITI. E BACIO IA MOGLIE CON LA QUALE STO DA 62.

E’ bello immaginarlo in viaggio verso la Luna che ci ha raccontato in quella giornata d’estate del 1969. Chi c’era lo ricorda quel signore con il cognome metallico e la voce morbida. Aveva gli occhiali che sembravano piccoli televisori dentro il televisore. Tito Stagno ha avuto l’occasione di raccontare l’avventura di un momento epocale, quanto abbiamo abusato poi dell’aggettivo, con garbo, precisione ed emozione. E tutti in Italia lo abbiamo seguito, pifferaio magico dello spazio. Eravamo più uniti e più semplici, ed anche di quello forse abbiamo nostalgia. Ha fatto molte altre cose affascinanti, nel corso della carriera, come leggerete qui: interviste importanti e reportage storici, da Paolo VI in Palestina a John Fitzgerald Kennedy in Italia. Poi si è dedicato con successo al giornalismo sportivo. E’ memorabile la sua conduzione della Domenica Sportiva dal 1979 al 1981, con la partecipazione di Beppe Viola, Adriano De Zan, Giampiero Galeazzi e Paolo Rossi. Anche nel mondo spesso disordinato del pallone portava la sua calma signorile. Le vicende normali, con lui assumevano un’importanza rituale. L’appuntamento serale per gli appassionati diventava imperdibile. E’ stata, però, la vicenda dello sbarco sulla Luna a segnare la sua vita. Ed anche la nostra. Oggi in tanti raccontiamo molto, in un mondo dove si vede quasi tutto. Allora pochi raccontavano poco, in un’ epoca durante la quale s’immaginava parecchio; ma, per questo, forse, si arrivava al fondo delle cose. Tito Stagno, prendendosi i suoi tempi e le sue pause, un po’ per i ritardi del satellite ed un po’ per vezzo, ha avuto la fortuna di essere scelto per raccontare a noi italiani il piccolo, grande passo di Neil Armstrong sulla Luna. Oggi qualcuno dice che è stato tutto finto: impresa spaziale, immagini, racconto e telecronista. Chissà quanto ha riso l’anziano Tito Stagno, in questi anni, davanti a tante scempiaggini. Ora verso la Luna viaggia, in modi che non sappiamo. Chissà che telecronaca farebbe se potesse. Guido Honorati Broggi