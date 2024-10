TORCHIARA, I CARABINIERI FESTEGGIANO L’APPUNTATO GRECO

A Torchiara (SA), in occasione dei festeggiamenti per il 97° compleanno dell’Appuntato -in congedo- Domenico Greco, nato a Torchiara nel 1927, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Cap. Giuseppe Colella, ed il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Cristiano Franco, gli hanno personalmente consegnato una lettera di auguri del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che ha voluto così ringraziarlo e rendergli onore per il suo periodo già trascorso in divisa al servizio delle Istituzioni.

L’Appuntato -in congedo- Domenico Greco, arruolatosi nel 1950 nella Benemerita, dopo avere frequentato il corso allievi presso la Scuola Carabinieri di Torino è stato trasferito al “Nucleo di Pronto Intervento” del Comando Gruppo di Trapani e successivamente alla Stazione di Sampieri (TP). Nel 1954 è stato trasferito alla

Stazione Carabinieri di Ruffano (LE) e dopo aver frequentato il corso per autisti è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Parabita (LE); successivamente, dopo il corso per carristi è stato impiegato per due anni al Battaglione Mobile di Bari. Dopo aver contratto matrimonio, dal 1958 al 1965 ha prestato servizio alla Stazione

Carabinieri di Carbonara di Bari per poi concludere la sua carriera a Monteforte Cilento (SA), Stazione della già Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania (SA), dove rimaneva fino al 1980. Il militare, emozionato per il sentimento di vicinanza espressogli dall’Arma, ha voluto ringraziare i “colleghi” presenti e in particolare il Generale Marco Minicucci per i graditissimi auguri che ha voluto fargli recapitare in occasione del suo compleanno.

