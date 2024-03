TRAGHETTI NEL CILENTO C’E’ IL BANDO

E’ stato pubblicato, il bando di gara per l’affidamento del servizio del Metrò del Mare per l’estate 2024. L’obiettivo della Regione Campania, dopo le evidenti difficoltà della precedente stagione estiva, tra ritardi e problematiche varie nei porti, è quello di avviare il servizio di collegamento via mare con il Cilento senza ritardi ed intoppi. “Accessibilità è una delle parole d’ordine per il Cilento – commenta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani – Nei giorni scorsi avevo avuto modo di verificare con un tavolo di lavoro, lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto veloce via mare per il Cilento, il nostro più noto Metrò del Mare. Abbiamo il tempo giusto per fare bene!”. Non ci resta che sperare nella partecipazione degli operatori del settore!”. La scadenza del bando è fissata per il 15 aprile. Durante la precedente estate, sono stati notevoli i problemi a causa della partenza in ritardo del servizio, avviato solo ad agosto, a causa della mancata partecipazione degli operatori del settore al primo bando. Inoltre, anche diverse difficoltà di attracco nei porti con Agropoli, principale hub del Cilento, rimasto addirittura fuori dalla linea.

