TURISMO, MANCANO I BAGNINI E’ ALLARME

Cresce la preoccupazione in vista della stagione turistica estiva per la mancanza di manodopera specializzata nel settore della balneazione. A lanciare l’allarme è la FIBA Confesercenti Campania, che da tempo segnala una cronica difficoltà nel reperire personale qualificato, in particolare assistenti al salvamento, figura centrale per garantire la sicurezza lungo le coste.

Campania food tours

«La carenza di personale rappresenta una criticità costante nei nostri territori», si legge in una nota dell’associazione. A pesare, secondo il presidente regionale Raffaele Esposito, sono anche le difficoltà di natura autorizzativa che hanno coinvolto diverse società di formazione, rallentando i percorsi di abilitazione.

«Le problematiche sono enormi – spiega Esposito – e solo grazie a un recente intervento legislativo temporaneo è stato possibile rinnovare i brevetti fino al 30 settembre e permettere l’impiego di personale under 18. Ma non possiamo fare affidamento su soluzioni emergenziali: serve un investimento strutturale sulla formazione e sulla qualità del personale».

«La sicurezza in mare – conclude – deve restare una priorità assoluta, da gestire in sinergia con Capitanerie di porto, enti locali e istituzioni nazionali. Continuiamo a lavorare per ottenere nuovi chiarimenti normativi e soluzioni condivise in tempi brevi».

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...