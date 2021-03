Le poste italiane assicurano le aperture dei proprio sportelli anche durante la zona rossa. Lo comunica la direzione centrale delle poste italiane. Naturalmente con una serie di provvedimenti a tutela dei lavoratori e del pubblico. Poste Italiane continua ad adottare una serie di misure all’interno degli uffici postali, come l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici con il bancone aperto, il posizionamento di strisce di sicurezza e stalli per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione delle sedi. Inoltre, il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin da subito di mascherine, guanti e gel disinfettante. Intanto, in molte sale al pubblico sono stati installati nuovi gestori delle attese per regolare l’afflusso agli sportelli.

La presenza dell’Azienda a sostegno dei territori e dei cittadini e lo sforzo profuso in questi mesi segnati da una straordinaria difficoltà sono stati spiegati così dal Condirettore Generale Giuseppe Lasco: “Per noi l’Italia è sempre stata zona bianca, i nostri portalettere e i nostri uffici postali sono stati sempre in prima linea”.

Grazie al lavoro dei dipendenti dei 31 Centri di Distribuzione sul territorio, infatti, il servizio di recapito è stato regolarmente svolto durante gli ultimi dodici mesi, consentendo a tutti i cittadini di continuare a ricevere pacchi e corrispondenza senza interruzioni. Allo stesso tempo, nei 288 uffici postali della provincia di Salerno, l’Azienda ha adottato tutte le iniziative possibili per continuare a garantire l’utilizzo dei propri prodotti e servizi in totale sicurezza. Grazie ad un accordo con l’INPS, dal mese di aprile 2020 tutti i pensionati della provincia di Salerno titolari di un conto corrente BancoPosta oppure di un libretto di risparmio postale, ricevono la pensione in anticipo rispetto al tradizionale appuntamento con il primo giorno lavorativo del mese. L’Azienda, inoltre, ha previsto il pagamento anticipato della pensione anche per coloro che ancora la ritirano in contanti presso uno dei 288 Uffici Postali della provincia secondo una turnazione alfabetica pensata per evitare pericolosi assembramenti, stringendo inoltre un accordo con i Carabinieri per la consegna a domicilio dei contanti in favore degli over 75 che non abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione.