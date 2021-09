Ad inizio anno la Commissione Ue era sommersa da critiche per l’esordio a rilento delle somministrazioni. Oggi ha superato gli Usa, ma gli ostacoli rimangono

Ad inizio 2021, la campagna di vaccinazioni anticovid nella Ue, non sembrava essere decollata nel migliore

dei modi. I problemi riguardavano, soprattutto, la tempistica e la qualità dei contratti siglati dalla

Commissione, il tira e molla con AstraZeneca e le tensioni per la stretta sull’export dei farmaci, giudicata

alla stregua di una ritorsione contro i parters internazionali. L’esordio era stato formidabile in Usa, Regno

Unito ed Israele, chiamati in causa come esempi di successo rispetto alle lungaggini di Bruxelles. I ruoli,

meno di un anno dopo, si sono ribaltati. Il 31 agosto l?Unione europea ha annunciato di aver raggiunto il

70% di adulti completamente vaccinati, rispettando il target che era stato fissato entro la fine dell’estate. La

media di Bruxelles scalza quella degli Usa di Joe Biden, fermi poco sopra al 63% di popolazione

maggiorenne vaccinata e si avvicina sempre di pi ai numeri del Regno Unito: in quest’ultimo paese si

registra oggi una quota del 78,6% di cittadini pienamente vaccinati, ma un campione che include anche i

ragazzi al di sotto dei 18 anni ed una popolazione pari a circa un settimo di quella contenuta nel perimetro

Ue. I dati rimangono favorevoli anche in valori assoluti, perché nella sola Ue, secondo la Commissione, un

totale di 256 milioni di adulti hanno completato il ciclo vaccinale, con prima e seconda dose contro i 42

milioni di tutte le persone di ogni età del Regno Unito ed i 173,8 milioni che si registrano negli Stati Uniti(tra

i quali 164,2 milioni di adulti). Lo scatto delle vaccinazioni sembra aver premiato la strategia corale

dell’Unione, allo scopo di gestire la crisi pandemica, con l’obiettivo e evitare una concorrenza interna

sull’approvvigionamento di dosi. Bruxelles non ha potere sulle politiche sanitarie, le quali sono di esclusiva

competenza degli Stati membri, ma può intestarsi un ruolo di coordinamento tra i 27. Da qui la scelta di

assicurarsi un portafoglio vaccinale di dosi, il quale è cresciuto e che oggi sfiora i 5 miliardi di dosi. E

distribuire i farmaci in base a parametri condivisi, affidando ai singoli Paesi l’organizzazione delle campagne

vaccinali, in iniziate il 27, 28 e 29 dicembre 2020. Questa centralità di Bruxelles era finita al centro di

critiche nella fase più zoppicante della campagna, anche se i principali capi di imputazione restavano la

stipula tardiva dei contratti, rispetto a Usa e Regno Unito, ed un presunto gioco al ribasso sui prezzi dei

farmaci. Le accuse hanno trovato fondamento nei mesi del flop vaccinale europeo, quando il gap con Usa e

Regno Unito sembrava solo destinato ad ampliarsi.

Si sono attenute mano a mano che è diventato evidente il

contrario, con la copertura vaccinale europea che è cresciuta fino ad eguagliare e superare le percentuali dei

concorrenti oltre i confini di Schenghen. Il tasso di copertura prosegue la sua ascesa in tutti paesi dell’Unone

Europea. La lotta tra Europa ed America nella somministrazione dei vaccini è stata altalenante e le

polemiche hanno investito anche la presidente Ursula von der Leyen, accusata di aver fallito un obiettivo

vitale per la Ue. La spinta è sta impressa dalle politiche nazionali e dall’introduzione del Green Pass, che ha

favorito lo spostamento dei cittadini all’interno dei vari paesi. La pandemia, però, è tutt’altro che finita.

L’Unione ha cominciato ad imprimere una svolta sulla vaccinazione con la comparsa delle prime varianti del

virus. Le sue mutazioni hanno prolungato e messo in dubbio i tempi di stabilizzazione della crisi sanitaria.

L’immunità di gregge sembra essere un miraggio, mentre in Israele si percorre la strada della terza dose di

farmaco. Bruxelles si sta attivando per avere più vaccini, potenziare la produzione autoctona e studiare nuovi

programmi di ricerca ad hoc per il contrasto di queste mutazioni. E’ già pronto un piano europeo, che si

chiama Hera Incubactor che faccia da raccordo per le iniziative di contenimento. Ed è stato firmato firmato,

anche, un contratto con Pfizer per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi entro il 2023. Siamo entrati in una nuova

fase e Bruxelles cerca di mostrarsene all’altezza. Questa volta, dall’inizio. Guido Honorati Broggi